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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573482619.html
Главы десяти регионов ЦФО проголосовали по поправкам к Конституции
Главы Калужской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Курской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Воронежской и Тамбовской областей приняли участие в голосовании по РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:36
голосование по поправкам в конституцию
николай любимов
станислав воскресенский
москва
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рязанская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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николай любимов, станислав воскресенский, москва, воронежская область, рязанская область, политика

Главы десяти регионов ЦФО проголосовали по поправкам к Конституции

18:36 25.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Главы Калужской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Курской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Воронежской и Тамбовской областей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщают пресс-службы правительств и администраций регионов.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев проголосовал сразу после открытия избирательных участков. Он уверен, что его примеру последуют многие. "В жизни не каждого поколения случается, что могут быть внесены такие масштабные изменения в основной закон, и при этом большинство из них носят социальный характер. Уверен, что явка будет достаточно высокой", - сказал он.
Одним из первых в ЦФО проголосовал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, он явился на избирательный участок вместе со своей супругой Светланой Дрыгой. Губернатор Рязанской области Николай Любимов приехал на избирательный участок в обеденный перерыв вместе с женой и старшей дочерью. "Всей семьей мы проголосовали за эти поправки", - рассказал Любимов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Вчера, 14:55Голосование по поправкам в Конституцию
Кадыров проголосовал по поправкам в Конституцию
По мнению губернатора Костромской области Сергея Ситникова, он не смог остаться в стороне и не проголосовать, потому что "в основной закон страны вносятся изменения и изменения принципиальные". Той же позиции придерживаются глава Смоленской области Алексей Островский и губернатор Тамбовской области Александр Никитин, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что голосование – это "реальная возможность повлиять на принятие важных для страны решений". "Основа стабильного будущего для нашей страны – сохранение и преумножение социальных гарантий, традиционных ценностей. Мы хотим жить в мире без войн и потрясений, в суверенной процветающей стране, успешном регионе. В этом и есть главный смысл обновлённой конституции", - подчеркнул Шапша.
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 14:58Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин уверен, что, отдав свой голос, граждане получают возможность "стать частью великой истории нашей страны, повлиять на дальнейшую судьбу Отечества, отдать голос в пользу сильного и независимого государства, способного любому дать отпор".
"Я оставил свой голос за свободную и гордую Россию, за страну, за которую отдавали жизнь мои дедушки и бабушки, в которой трудились мои папа и мама, за их достойную старость и за страну, в которой будут счастливо жить мои дети, и, надеюсь, внуки", – подчеркнул глава Курской области Роман Старовойт.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Нижегородская область и Москва стали двумя пилотными регионами, жители которых могут проголосовать дистанционно.
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Голосование по поправкам в КонституциюНиколай ЛюбимовСтанислав ВоскресенскийМоскваВоронежская областьРязанская областьПолитика
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