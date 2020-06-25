Главы десяти регионов ЦФО проголосовали по поправкам к Конституции

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Главы Калужской, Костромской, Липецкой, Ивановской, Курской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Воронежской и Тамбовской областей приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ, сообщают пресс-службы правительств и администраций регионов.