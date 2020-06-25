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Минобороны Белоруссии подключилось к развозу питьевой воды в Минске
Министерство обороны Белоруссии подключилось к развозу питьевой воды в районы Минска, у жителей которых резко ухудшилось качество воды из-под крана, сообщила в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:51
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министерство обороны белоруссии, генеральная прокуратура рф, минск, белоруссия, в мире

Минобороны Белоруссии подключилось к развозу питьевой воды в Минске

18:35 25.06.2020 (обновлено: 18:51 25.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВодопроводный кран
Водопроводный кран
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии подключилось к развозу питьевой воды в районы Минска, у жителей которых резко ухудшилось качество воды из-под крана, сообщила в четверг официальный представитель ведомства Наталья Гаврусик.
В среду жители двух минских районов - Фрунзенского и Московского - с населением до 800 тысяч человек пожаловались в соцсетях, что вода из-под крана пахнет "йодом", "хлоркой" и "нечистотами". Некоторые писали о раздражении и зуде на коже. В среду вечером в 25 точек этих районов начали подвозить качественную воду в цистернах. Спасатели создали карту подразделений МЧС в Минске, где любой желающий может взять питьевую воду. В четверг "Минскводоканал" заявил, что воду из-под крана нельзя пить, но можно использовать в хозяйстве. В пробах воды были обнаружены нефтепродукты. Генпрокуратура Белоруссии проводит проверку в связи с многочисленными жалобами минчан.
"Министерство обороны выделило транспорт для подвоза питьевой воды в районы Минска. В настоящий момент задействовано 11 автомобильных цистерн, которые обеспечивают подвоз более 150 тонн питьевой воды в сутки жителям Фрунзенского, Московского и Октябрьского районов столицы", - написала Гаврусик на своей странице в Facebook.
Она также отметила, что подвоз воды продолжится, пока в этом будет необходимость.

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Минск
Вчера, 12:53
Генпрокуратура Белоруссии проверит жалобы минчан на качество воды
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Министерство обороны БелоруссииГенеральная прокуратура РФМинскБелоруссияВ мире
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