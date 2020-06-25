Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил родителей пока воздержаться от отправления детей в детские сады в Москве.
"У нас работали дежурные группы, сейчас количество групп мы увеличили. Каких-то административных ограничений не делаем, единственное, что тоже очень такие серьезные требования к работе в детских садах персоналу, количеству детишек в группе, чтобы потоки не пересекались и так далее... Но тем не менее я бы попросил, если это возможно, если вот не горит совсем, лучше может даже воздержаться водить ребенка в детский сад, еще какой-то адаптационный период все равно должен пройти", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос москвички, работают ли детские сады этим летом и вообще в этом году.
"Но, если необходимо, то детский сад, конечно, примет вашего ребенка обязательно", - добавил мэр.
Собянин сообщил, что на сегодняшний день около 50 тысяч детей ходят в детские сады, но запрос есть до 80 тысяч. Эта цифра больше по сравнению с прошлым летом, так как многие горожане этим летом остались в городе, отметил мэр.
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