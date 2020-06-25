SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018

© AP Photo / SpaceX Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Ракета-носитель Falcon 9 осуществит запуск очередной партии интернет-спутников Starlink в пятницу, сообщила компания SpaceX

"Планируем запуск 57 спутников Starlink и двух аппаратов Blacksky в пятницу, 26 июня, в 16.18 по времени Восточного побережья США (27 июня 0.18 мск - ред.)", - сообщила компания в своем Twitter . Ранее планировалось, что запуск состоится в четверг.

В среду компания провела статическое огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9, но о его итогах не сообщалось.

Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ракете предстоит вывести на орбиту десятую партию интернет-спутников созвездия Starlink. Это станет третьим запуском аппаратов серии Starlink в июне: запуски состоялись 3 и 13 июня. Помимо этого, ракета выведет на орбиту два мини-спутника зондирования Земли, принадлежащих компании Blacksky.