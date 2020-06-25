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SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 осуществит запуск очередной партии интернет-спутников Starlink в пятницу, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:26
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spacex falcon 9, spacex, сша, в мире

SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

18:26 25.06.2020
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© AP Photo / SpaceXРакета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида. 10 мая 2018
© AP Photo / SpaceX
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 осуществит запуск очередной партии интернет-спутников Starlink в пятницу, сообщила компания SpaceX.
"Планируем запуск 57 спутников Starlink и двух аппаратов Blacksky в пятницу, 26 июня, в 16.18 по времени Восточного побережья США (27 июня 0.18 мск - ред.)", - сообщила компания в своем Twitter. Ранее планировалось, что запуск состоится в четверг.
В среду компания провела статическое огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9, но о его итогах не сообщалось.
Запуск состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Ракете предстоит вывести на орбиту десятую партию интернет-спутников созвездия Starlink. Это станет третьим запуском аппаратов серии Starlink в июне: запуски состоялись 3 и 13 июня. Помимо этого, ракета выведет на орбиту два мини-спутника зондирования Земли, принадлежащих компании Blacksky.
Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников. Еще 30 тысяч спутников - вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов.
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