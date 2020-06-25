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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573481962.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5691
Еще 61 случай заражения коронавирусом выявили в Таджикистане в четверг, всего в стране зарегистрирован 5691 заболевший, сообщили РИА Новости в пресс-центре... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
таджикистан
в мире
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5691

18:26 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДУШАНБЕ, 25 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 61 случай заражения коронавирусом выявили в Таджикистане в четверг, всего в стране зарегистрирован 5691 заболевший, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.
"C 30 апреля по 25 июня в Таджикистане выявлен 5691 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 61", - отметил собеседник агентства. По его словам, на вечер четверга в стране вылечились 4269 человек (75%), скончались - 52.
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Скорость распространения нового коронавируса
Сейчас в больницах под наблюдением врачей находятся 292 пациента с диагнозом "коронавирус", за последние сутки 75 человек, находившихся под медицинским наблюдением в больницах, были выписаны после выздоровления.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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