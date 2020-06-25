В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 5691

"C 30 апреля по 25 июня в Таджикистане выявлен 5691 человек с диагнозом COVID-19, за сутки число больных увеличилось на 61", - отметил собеседник агентства. По его словам, на вечер четверга в стране вылечились 4269 человек (75%), скончались - 52.