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В парламенте Дагестана почтили память жертв коронавируса
Глава Дагестана Владимир Васильев и депутаты Народного собрания перед началом очередной сессии почтили память скончавшихся от коронавируса в республике минутой... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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республика дагестан
хизри шихсаидов
здоровье - общество
владимир васильев
общество
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В парламенте Дагестана почтили память жертв коронавируса

18:07 25.06.2020
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПолевой госпиталь в дагестанском Буйнакске
Полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев и депутаты Народного собрания перед началом очередной сессии почтили память скончавшихся от коронавируса в республике минутой молчания, всего в регионе умерли 357 человек с коронавирусом, из них 70 - медицинские работники, сообщает пресс-служба регионального правительства в Instagram.
"Он (Васильев - ред.) констатировал, что Дагестан, как и другие регионы России, оказался в непростой ситуации в связи с распространением COVID-19. В результате не обошлось без человеческих жертв. После этого Владимир Васильев, депутаты и приглашённые почтили память погибших земляков минутой молчания", - говорится в сообщении.
По словам спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова, от коронавирусной инфекции в регионе скончались 70 медицинских работников.
"В Дагестане от коронавирусной инфекции умерло 357 человек по состоянию на 23 июня. Спасая жизни людей, погибло 70 медицинских работников", – цитирует Шихсаидова пресс-служба правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРеспублика ДагестанХизри ШихсаидовЗдоровье - ОбществоВладимир ВасильевОбщество
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