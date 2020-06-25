В парламенте Дагестана почтили память жертв коронавируса

МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев и депутаты Народного собрания перед началом очередной сессии почтили память скончавшихся от коронавируса в республике минутой молчания, всего в регионе умерли 357 человек с коронавирусом, из них 70 - медицинские работники, сообщает пресс-служба регионального правительства в Instagram.
"Он (Васильев - ред.) констатировал, что Дагестан, как и другие регионы России, оказался в непростой ситуации в связи с распространением COVID-19. В результате не обошлось без человеческих жертв. После этого Владимир Васильев, депутаты и приглашённые почтили память погибших земляков минутой молчания", - говорится в сообщении.
По словам спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова, от коронавирусной инфекции в регионе скончались 70 медицинских работников.
"В Дагестане от коронавирусной инфекции умерло 357 человек по состоянию на 23 июня. Спасая жизни людей, погибло 70 медицинских работников", – цитирует Шихсаидова пресс-служба правительства.
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