МИД осудил поставки США вооружений на Украину

"Мы обратили внимание на сообщение пресс-службы посольства США в Киеве о поставках Украине американских вооружений и военного оборудования, в том числе противотанковых ракетных комплексов на общую сумму 60 миллионов долларов. Наша оценка подобных шагов Вашингтона хорошо известна, она остается неизменной - накачивание ВСУ продукцией военного назначения лишь усугубляет конфликт на юго-востоке страны, подогревая реваншистские настроения киевской "партии войны", - сказала Захарова на брифинге.