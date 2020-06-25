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МИД осудил поставки США вооружений на Украину
Поставки США оружия Киеву усугубляют конфликт в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:36
россия
ситуация в днр и лнр
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мария захарова
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, мария захарова, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, киев, украина, в мире

МИД осудил поставки США вооружений на Украину

17:36 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поставки США оружия Киеву усугубляют конфликт в Донбассе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на сообщение пресс-службы посольства США в Киеве о поставках Украине американских вооружений и военного оборудования, в том числе противотанковых ракетных комплексов на общую сумму 60 миллионов долларов. Наша оценка подобных шагов Вашингтона хорошо известна, она остается неизменной - накачивание ВСУ продукцией военного назначения лишь усугубляет конфликт на юго-востоке страны, подогревая реваншистские настроения киевской "партии войны", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила также, что присутствие американских военных на учениях на Украине противоречит Минскому комплексу мер, который предусматривает вывод всех иностранных формирований с территории Украины.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
31110019
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеМария ЗахароваДонбассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАКиевУкраинаВ мире
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