В КЧР построят дом для действующих сотрудников и ветеранов МВД

В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР

© Фото : предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР

ЧЕРКЕССК, 25 июн - РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава республики В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава республики Рашид Темрезов

Он назвал этот событие важным "с точки зрения реализации социальных гарантий сотрудников полиции, обеспечения более комфортных условий для жизни членов их семей, и в целом, для развития жилой инфраструктуры Черкесска".

По словам Темрезова, это будет самый высокий дом в Черкесске – 17 этажей на 106 квартир со спортивной и детской площадкой.

© Фото : предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР © Фото : предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР

"Здесь одновременно строится новое здание регионального МВД, школы, детские сады, дороги, скоро появятся детские площадки, парковая зона. Окончание строительства запланировано на 2022 год", - уточнил глава республики.