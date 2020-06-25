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Карачаево-Черкесская Республика
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В КЧР построят дом для действующих сотрудников и ветеранов МВД
В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:42
карачаево-черкесская республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рашид темрезов

В КЧР построят дом для действующих сотрудников и ветеранов МВД

17:42 25.06.2020
23
© Фото : предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР
В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР
© Фото : предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 25 июн - РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.
Он назвал этот событие важным "с точки зрения реализации социальных гарантий сотрудников полиции, обеспечения более комфортных условий для жизни членов их семей, и в целом, для развития жилой инфраструктуры Черкесска".
По словам Темрезова, это будет самый высокий дом в Черкесске – 17 этажей на 106 квартир со спортивной и детской площадкой.
© Фото : предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР
В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР
© Фото : предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР
В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР
"Здесь одновременно строится новое здание регионального МВД, школы, детские сады, дороги, скоро появятся детские площадки, парковая зона. Окончание строительства запланировано на 2022 год", - уточнил глава республики.
Строительство дома позволит обеспечить жилыми помещениями 106 семей сотрудников и пенсионеров МВД по Карачаево-Черкесской Республике, состоящих в очереди с 1996 года на получение социального жилья.
Глава КЧР Рашид Темрезов
27 мая, 15:56Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: ввод жилья в КЧР возрос на треть относительно прошлого года
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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