В КЧР построят дом для действующих сотрудников и ветеранов МВД

ЧЕРКЕССК, 25 июн - РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.
Он назвал этот событие важным "с точки зрения реализации социальных гарантий сотрудников полиции, обеспечения более комфортных условий для жизни членов их семей, и в целом, для развития жилой инфраструктуры Черкесска".
По словам Темрезова, это будет самый высокий дом в Черкесске – 17 этажей на 106 квартир со спортивной и детской площадкой.
© Фото : предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР
© Фото : предоставлено управлением пресс-службы главы и правительства КЧР
В столице Карачаево-Черкесии заложили капсулу в фундамент нового многоквартирного дома для действующих сотрудников и ветеранов органов внутренних дел по КЧР
"Здесь одновременно строится новое здание регионального МВД, школы, детские сады, дороги, скоро появятся детские площадки, парковая зона. Окончание строительства запланировано на 2022 год", - уточнил глава республики.
Строительство дома позволит обеспечить жилыми помещениями 106 семей сотрудников и пенсионеров МВД по Карачаево-Черкесской Республике, состоящих в очереди с 1996 года на получение социального жилья.