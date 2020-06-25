В Петербурге рассказали о новых случаях коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 23 тысячи, при этом выздоровели более 15 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.

За последние сутки в Петербурге выявили 221 новый случай коронавируса, выздоровели 589 человек.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 23071 случаев заражения COVID-19. Умерших - 961 человек. Выздоровело 15100 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 17364 человека. Под медицинским наблюдением находится 2186 человек, из них 59 - в обсерваторе, 1060 на самоизоляции, 1067 - контактные.