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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573476416.html
В Петербурге рассказали о новых случаях коронавируса
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 23 тысячи, при этом выздоровели более 15 тысяч... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:59
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Петербурге рассказали о новых случаях коронавируса

16:59 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 23 тысячи, при этом выздоровели более 15 тысяч человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 221 новый случай коронавируса, выздоровели 589 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 23071 случаев заражения COVID-19. Умерших - 961 человек. Выздоровело 15100 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 17364 человека. Под медицинским наблюдением находится 2186 человек, из них 59 - в обсерваторе, 1060 на самоизоляции, 1067 - контактные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
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