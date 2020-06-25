https://ria.ru/20200625/1573475873.html
Жительницу Татарстана обвинили в истязании сына
Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Заинска, обвиняемой в истязании десятилетнего сына, которого она... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:48
2020-06-25T16:48
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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1
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия
КАЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости.
Следователи в Татарстане
завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Заинска, обвиняемой в истязании десятилетнего сына, которого она систематически била, не кормила и довела до дефицита веса, сообщает региональное следственное управление СК
РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы города Заинска. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "истязание несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2018 по 2020 годы обвиняемая систематически наносила побои сыну 2010 года рождения. Так, однажды женщина привязала за руку ребенка к стулу и несколько раз ударила его. В другой раз, по данным следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила мальчика палкой.
"Также установлено, что потерпевший мог целыми днями ходить голодным. В результате мальчику был поставлен диагноз "дефицит веса", - отмечает ведомство.
Обвиняемая вину не признала. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.