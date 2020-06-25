Жительницу Татарстана обвинили в истязании сына

КАЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Следователи в Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Заинска, обвиняемой в истязании десятилетнего сына, которого она систематически била, не кормила и довела до дефицита веса, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы города Заинска. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "истязание несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы обвиняемая систематически наносила побои сыну 2010 года рождения. Так, однажды женщина привязала за руку ребенка к стулу и несколько раз ударила его. В другой раз, по данным следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила мальчика палкой.

"Также установлено, что потерпевший мог целыми днями ходить голодным. В результате мальчику был поставлен диагноз "дефицит веса", - отмечает ведомство.