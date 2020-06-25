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Жительницу Татарстана обвинили в истязании сына
Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Заинска, обвиняемой в истязании десятилетнего сына, которого она... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:48
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), происшествия

Жительницу Татарстана обвинили в истязании сына

16:48 25.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КАЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Заинска, обвиняемой в истязании десятилетнего сына, которого она систематически била, не кормила и довела до дефицита веса, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней жительницы города Заинска. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "истязание несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с 2018 по 2020 годы обвиняемая систематически наносила побои сыну 2010 года рождения. Так, однажды женщина привязала за руку ребенка к стулу и несколько раз ударила его. В другой раз, по данным следствия, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила мальчика палкой.
"Также установлено, что потерпевший мог целыми днями ходить голодным. В результате мальчику был поставлен диагноз "дефицит веса", - отмечает ведомство.
Обвиняемая вину не признала. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
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