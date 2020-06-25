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Ленинградская область
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В Усть-Луге приняли первый грузовой состав по новой ж/д ветке
Терминал компании в Усть-Луге, который должен стать крупнейшим в Европе по перевалке удобрений, принял первый грузовой состав по новой железнодорожной ветке - с РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:57
александр дрозденко
ленинградская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр дрозденко

В Усть-Луге приняли первый грузовой состав по новой ж/д ветке

16:57 25.06.2020
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© Фото : официальный сайт Правительства Ленинградской областиТерминал по перевалке удобрений в Усть-Луге на берегу Финского залива
Терминал по перевалке удобрений в Усть-Луге на берегу Финского залива
© Фото : официальный сайт Правительства Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Терминал компании в Усть-Луге, который должен стать крупнейшим в Европе по перевалке удобрений, принял первый грузовой состав по новой железнодорожной ветке - с работой перевозчика в рамках рабочей поездки ознакомился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Терминал расположен на берегу Финского залива в Усть-Луге в Ленинградской области. На небольшой территории будет обрабатываться значительное количество грузов — там будут возведены 34 купольных склада. Планируется, что ежегодно через него будет проходить до 25 миллионов тонн удобрений, а благодаря экологичной купольной технологии удобрения не будут соприкасаться с окружающей средой. Как отметил губернатор, таким образом в регионе будет решен вопрос отгрузки удобрений через "одно окно".
"Не нужно больше выделять участки на побережье, этого достаточно для крупнейших производителей. Проект позволяет проводить всю экспортную перевалку удобрений в российских портах. Мы выполняем поручение, которое дал президент России Владимир Путин на Совете по развитию транспортной инфраструктуры в Калининграде. Рыбацкий поселок Вистино, который в советское время был известен очень вкусными шпротами, получает новый импульс для развития", - сказал Дрозденко.
Он поблагодарил министерство транспорта России, компанию "Ультрамар", РЖД за сотрудничество.
"Возле порта предстоит построить жилье для работников и обеспечить его социальной инфраструктурой", - сказал глава региона.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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