Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с Владимиром Путиным и обсудить вмешательство извне в выборы в республике.

Глава республики, в частности, обратил внимание, что оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно.

"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь

По его словам, применяются "самые современные фальшивые технологии".

Рассуждая об ответе на эти действия, президент отметил, что Белоруссия - не ядерная держава.

"Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", - сказал Лукашенко.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается вмешиваться в любые выборы, тем более если речь о союзнике - Белоруссии

Он также отметил, что Минск не представил никаких доказательств вмешательства Москвы в выборы. По его словам, это заставляет задуматься о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения".

Песков уточнил, что накануне Путин и Лукашенко, прилетевший в Москву на парад Победы, смогли кратко пообщаться в кулуарах. Два лидера "продолжат свой диалог, общаются они часто и содержательно", добавил представитель Кремля.

Он также напомнил, что лидер Белоруссии делает "очень много добрых заявлений" о России.

Приглашение в Россию

Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что Путин пригласил Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня.