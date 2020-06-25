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Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с Владимиром Путиным и обсудить вмешательство извне в выборы в РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:43
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии

16:43 25.06.2020
10249
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 25 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с Владимиром Путиным и обсудить вмешательство извне в выборы в республике.
Глава республики, в частности, обратил внимание, что оппоненты действующей белорусской власти требуют честных и порядочных выборов, однако сами ведут себя нечестно.
"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
По его словам, применяются "самые современные фальшивые технологии".
Рассуждая об ответе на эти действия, президент отметил, что Белоруссия - не ядерная держава.
"Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии. Мы обычная среднеевропейская страна, миролюбивая, нацеленная на спокойную жизнь. И кому-то угрожать в связи с этим мы просто не можем", - сказал Лукашенко.
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Два кандидата под арестом, у Лукашенко 3%. Что происходит в Белоруссии?Уже скоро в Белоруссии состоятся выборы президента. Сейчас в ЦИК страны необходимое число подписей подали 7 кандидатов. Два основных конкурента действующего президента находятся под арестом. А в минувшие выходные в стране прошли массовые акции протеста.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается вмешиваться в любые выборы, тем более если речь о союзнике - Белоруссии.
Он также отметил, что Минск не представил никаких доказательств вмешательства Москвы в выборы. По его словам, это заставляет задуматься о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения".
Песков уточнил, что накануне Путин и Лукашенко, прилетевший в Москву на парад Победы, смогли кратко пообщаться в кулуарах. Два лидера "продолжат свой диалог, общаются они часто и содержательно", добавил представитель Кремля.
Он также напомнил, что лидер Белоруссии делает "очень много добрых заявлений" о России.
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Приглашение в Россию

Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что Путин пригласил Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Ранее он заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.
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