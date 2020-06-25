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https://ria.ru/20200625/1573475094.html
США не жалели денег на "демократизацию" России, заявили в Совфеде
Западные страны активно продвигают протестную повестку через российские НКО, США даже в условиях резкого роста смертности от коронавируса в своей стране не... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:38
россия
совет федерации рф
андрей климов
сша
общество
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https://ria.ru/20200625/1573474626.html
https://ria.ru/20200625/1573468850.html
И именно поэтому у нас такая власть. Демократизировались на радость учителям.
12
А чего им жалеть. Россия каждый месяц вкладывает минимум 10 млрд.$ в их экономику. Вот и получает обратку за свои же деньги.
10
6
россия
сша
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1400x0_80_0_0_edd584b55e6becec988dacc763e251bd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, андрей климов, сша, общество

США не жалели денег на "демократизацию" России, заявили в Совфеде

16:38 25.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Западные страны активно продвигают протестную повестку через российские НКО, США даже в условиях резкого роста смертности от коронавируса в своей стране не жалели денег на "демократизацию" России, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Активно продолжается зарубежная работа по продвижению протестной повестки через российские НКО. Так, даже в условиях резкого роста смертности от коронавируса самих американских граждан в государственном департаменте США не жалели денег на пресловутую "демократизацию" России", - сказал сенатор.
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В частности, в марте текущего года Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепа США заявило о специальном гранте размером более 5 миллионов долларов, напомнил он.
"По странному стечению обстоятельств вскоре после публикации о названном гранте было объявлено о создании "Альянса независимых наблюдателей за общероссийским голосованием". В Альянс вошли активисты движений "Ассоциация наблюдателей Татарстана", "Выборы. Народный контроль", "Голос", "Гражданин наблюдатель", "Наблюдатели Петербурга", "Народный избирком" и "Сонар", - отметил парламентарий.
По словам Климова, культивирование внутрироссийского протеста в целом происходит не без иностранного материального сопровождения. "Американские деньги поступают через ближнее зарубежье, в том числе из Киева. Затем иностранная валюта конвертируется и обналичивается уже в российских рублях. Расход контролируется через личные расписки, которые впоследствии пересылаются кураторам за океан", - сказал сенатор.
Есть основания полагать, что среди спонсоров ШМС, или "Школы местного самоуправления", не только американские источники, но и европейские, в частности, польские и немецкие, добавил он.
Кроме того, "в комиссии скопилось немало материалов об учебно-тренировочных мероприятиях для нашей так называемой несистемной оппозиции в странах Прибалтики", заключил Климов.
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РоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовСШАОбщество
Популярные комментарии
И именно поэтому у нас такая власть. Демократизировались на радость учителям.
25 июня, 16:41
Владимир Врун-гель
0000012
А чего им жалеть. Россия каждый месяц вкладывает минимум 10 млрд.$ в их экономику. Вот и получает обратку за свои же деньги.
25 июня, 16:50
CCorddamon
000109
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