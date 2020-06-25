США не жалели денег на "демократизацию" России, заявили в Совфеде

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Западные страны активно продвигают протестную повестку через российские НКО, Западные страны активно продвигают протестную повестку через российские НКО, США даже в условиях резкого роста смертности от коронавируса в своей стране не жалели денег на "демократизацию" России, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов

"Активно продолжается зарубежная работа по продвижению протестной повестки через российские НКО. Так, даже в условиях резкого роста смертности от коронавируса самих американских граждан в государственном департаменте США не жалели денег на пресловутую "демократизацию" России", - сказал сенатор.

В частности, в марте текущего года Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепа США заявило о специальном гранте размером более 5 миллионов долларов, напомнил он.

"По странному стечению обстоятельств вскоре после публикации о названном гранте было объявлено о создании "Альянса независимых наблюдателей за общероссийским голосованием". В Альянс вошли активисты движений "Ассоциация наблюдателей Татарстана", "Выборы. Народный контроль", "Голос", "Гражданин наблюдатель", "Наблюдатели Петербурга", "Народный избирком" и "Сонар", - отметил парламентарий.

По словам Климова, культивирование внутрироссийского протеста в целом происходит не без иностранного материального сопровождения. "Американские деньги поступают через ближнее зарубежье, в том числе из Киева . Затем иностранная валюта конвертируется и обналичивается уже в российских рублях. Расход контролируется через личные расписки, которые впоследствии пересылаются кураторам за океан", - сказал сенатор.

Есть основания полагать, что среди спонсоров ШМС, или "Школы местного самоуправления", не только американские источники, но и европейские, в частности, польские и немецкие, добавил он.