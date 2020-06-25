Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200625/1573474978.html
Сериал "Чики" за три недели собрал три с половиной миллиона просмотров
Сериал Эдуарда Оганесяна "Чики" с Ириной Горбачевой в одной из главных ролей за первые три недели набрал более 3,5 миллиона просмотров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:57
культура
эдуард оганесян
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572113690_0:111:1750:1095_1400x0_80_0_0_e00d1797bc229868599bd8c04ae079af.jpg
https://ria.ru/20200603/1572117077.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572113690_0:111:1750:1095_1400x0_80_0_0_e00d1797bc229868599bd8c04ae079af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572113690_127:0:1683:1167_1400x0_80_0_0_e0aadf78e48bcb84f7e7aca584ced6b9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572113690_292:0:1459:1167_1400x0_80_0_0_e458e6d102bf362d42eb503b5e1cfc19.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эдуард оганесян, кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева

Сериал "Чики" за три недели собрал три с половиной миллиона просмотров

16:57 25.06.2020
395
© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Чики"
Кадр из сериала Чики
© Предоставлено more.tv
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сериал Эдуарда Оганесяна "Чики" с Ириной Горбачевой в одной из главных ролей за первые три недели набрал более 3,5 миллиона просмотров, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.
"Самый неожиданный и провокационный сериал этого лета "Чики" показал не только лучший старт на more.tv, но и продолжает удерживать зрительское внимание, оставаясь лидером по просмотрам на сервисе и самым популярным сериалом июня по запросам и упоминаниям в интернете. За три недели первые четыре серии сериала собрали уже 3,5 миллиона просмотров", - говорится в сообщении пресс-службы.
В четверг 25 июня вышла пятая серия проекта, всего планируется восемь серий, добавили в пресс-службе. "С пятой серии зритель как-то неожиданно осознает, что он смотрит другое кино, нежели начинал. Оно работает по другим правилам и вызывает иные эмоции. Это похоже на сказочный лес", - цитирует пресс-служба Оганесяна.
Драматическая комедия "Чики" рассказывает о четырех подругах из маленького городка, которые работали проститутками на трассе, но решили завязать с грязным прошлым и открыть собственный бизнес в рамках закона. В главных ролях снялись Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова.
Актриса Ирина Горбачева
3 июня, 08:00Культура
Ирина Горбачева: коммерческое кино испортили глупыми комедиями
000010
КультураЭдуард ОганесянКино и сериалыНовости культурыИрина Горбачева
Рекомендуем
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
Памфилова назвала попытку двойного голосования провокацией
Писатель Антон Павлович Чехов
Выставка "Чеховская Москва" откроется в Литературном музее 15 июля
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский выходит из ректората
ГИТИС проведет творческие экзамены очно сразу с третьего тура
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Поэт Андрей Дементьев во время встречи с читателями на Московском фестивале Книги России на Красной площади.
В Москве установят памятник Андрею Дементьеву
Занавес
Первые вступительные туры Школы-студии МХАТ пройдут дистанционно
Анастасия Ивлеева
Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью
Сотрудники ОМОН Беларуси наблюдают во время акции протеста в Минске. 19 июня 2020
IFJ и EFJ осудили задержания и нападения на журналистов в Белоруссии
Логотип Google
Google будет платить ряду СМИ за новости
Пустой зрительный зал кинотеатра Октябрь
Глава Минкульта назвала возможную дату открытия кинотеатров
Скриншот 4 сезона сериала Рассказ служанки
Элизабет Мосс готовится к войне в тизере нового сезона "Рассказ служанки"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что "идет в разведку"
Актриса Деми Мур. 2009 год
Деми Мур сыграет в триллере про пандемию
Сериал Банды Лондона
Сериал "Банды Лондона" продлили на второй сезон
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
Лента новостейМолния