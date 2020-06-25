Сериал "Чики" за три недели собрал три с половиной миллиона просмотров

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сериал Эдуарда Оганесяна "Чики" с Ириной Горбачевой в одной из главных ролей за первые три недели набрал более 3,5 миллиона просмотров, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

"Самый неожиданный и провокационный сериал этого лета "Чики" показал не только лучший старт на more.tv, но и продолжает удерживать зрительское внимание, оставаясь лидером по просмотрам на сервисе и самым популярным сериалом июня по запросам и упоминаниям в интернете. За три недели первые четыре серии сериала собрали уже 3,5 миллиона просмотров", - говорится в сообщении пресс-службы.

В четверг 25 июня вышла пятая серия проекта, всего планируется восемь серий, добавили в пресс-службе. "С пятой серии зритель как-то неожиданно осознает, что он смотрит другое кино, нежели начинал. Оно работает по другим правилам и вызывает иные эмоции. Это похоже на сказочный лес", - цитирует пресс-служба Оганесяна.