https://ria.ru/20200625/1573474978.html
Сериал "Чики" за три недели собрал три с половиной миллиона просмотров
Сериал Эдуарда Оганесяна "Чики" с Ириной Горбачевой в одной из главных ролей за первые три недели набрал более 3,5 миллиона просмотров, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:57
2020-06-25T16:57
культура
эдуард оганесян
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдуард оганесян, кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сериал Эдуарда Оганесяна "Чики" с Ириной Горбачевой в одной из главных ролей за первые три недели набрал более 3,5 миллиона просмотров, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.
"Самый неожиданный и провокационный сериал этого лета "Чики" показал не только лучший старт на more.tv, но и продолжает удерживать зрительское внимание, оставаясь лидером по просмотрам на сервисе и самым популярным сериалом июня по запросам и упоминаниям в интернете. За три недели первые четыре серии сериала собрали уже 3,5 миллиона просмотров", - говорится в сообщении пресс-службы.
В четверг 25 июня вышла пятая серия проекта, всего планируется восемь серий, добавили в пресс-службе. "С пятой серии зритель как-то неожиданно осознает, что он смотрит другое кино, нежели начинал. Оно работает по другим правилам и вызывает иные эмоции. Это похоже на сказочный лес", - цитирует пресс-служба Оганесяна.
Драматическая комедия "Чики" рассказывает о четырех подругах из маленького городка, которые работали проститутками на трассе, но решили завязать с грязным прошлым и открыть собственный бизнес в рамках закона. В главных ролях снялись Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова.