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Главы ряда регионов Сибири и ДФО проголосовали по поправкам к Конституции
Глава республики Бурятия Алексей Цыденов из ДФО и губернаторы Кемеровской и Новосибирской областей Сергей Цивилев и Андрей Травников приняли участие в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:30
сергей цивилев
сергей жвачкин
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политика
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сергей цивилев, сергей жвачкин, александр бурков, новосибирск, красноярский край, новосибирская область, политика

Главы ряда регионов Сибири и ДФО проголосовали по поправкам к Конституции

16:30 25.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК/КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Глава республики Бурятия Алексей Цыденов из ДФО и губернаторы Кемеровской и Новосибирской областей Сергей Цивилев и Андрей Травников приняли участие в голосовании по поправкам к конституции.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Ранее в Сибири проголосовали губернатор Красноярского края Александр Усс, Омской области Александр Бурков и Томской области Сергей Жвачкин.
По словам пресс-службы Цыденова, глава Бурятии традиционно со своей супругой голосует на избирательном участке в микрорайоне Верхняя Березовка. Глава региона отметил, что не стал "откладывать дело в долгий ящик" и решил проголосовать в первый же день.
Он подчеркнул, что общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон страны является важным для России, республики и самих людей. Также глава региона сделал свой выбор в пользу понравившихся инфраструктурных проектов в городе и своем микрорайоне в рамках голосования по "Народному бюджету".
"Необходимо закрепить все то лучшее, что сегодня достигнуто, чтобы можно было двигаться дальше", - цитирует Цыденова пресс-служба.
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 14:58Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на избирательном участке № 331 в Кемерово, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"Голосуя за поправки, мы закрепляем все инициативы, с которыми выступает президент России Владимир Владимирович Путин. Эти инициативы востребованы обществом и отвечают интересам людей. Прежде всего, поправки направлены на закрепление принципов социальной справедливости, повышение благосостояния граждан, защиту детства. Жизнь меняется, и конституция – наш основной закон – должна соответствовать текущей ситуации, реалиям жизни. Поддерживая поправки, мы голосуем за развитие России и справедливость в обществе", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
Вчера, 14:55Голосование по поправкам в Конституцию
Кадыров проголосовал по поправкам в Конституцию
Глава Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на 2001 участке в Новосибирске. По данным пресс-службы, он отметил, что при голосовании соблюдаются все меры безопасности.
"Утром появились информационные вбросы, что якобы голосовать опасно, что на избирательных участках не соблюдаются меры санитарной безопасности. Я обращаюсь к новосибирцам, уважаемые жители города, области, это просто говорит о том, что есть люди, которые очень не хотят, чтобы вы пришли на избирательные участки и проголосовали за будущее нашей страны", - цитирует Травникова пресс-служба.
По словам губернатора, в сентябре область ждет масштабная избирательная кампания. В единый день голосования 13 сентября нам предстоит избирать почти пять тысяч депутатов самых разных уровней, от поселкового и городского до депутатов заксобрания.
"Но я считаю, что сегодняшнее голосование – голосование по поправкам в конституцию – на порядок важнее. Потому что в конце концов депутат — это человек: он может поменяться, он может изменить отношение к своим избирателям. А те решения, которые принимаем сегодня, будут зафиксированы в основном законе нашей страны и обязательны к исполнению не только текущим поколением представителей власти, но и последующими поколениями. Думаю, что на десятилетия", - подчеркнул глава Новосибирской области.
Также губернатор принял участие в опросе по определению приоритетов распределения "Народного бюджета" и в сборе подписей по вопросу присвоения Новосибирску почётного звания "Город трудовой доблести".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 13:15Голосование по поправкам в Конституцию
Песков проголосовал по поправкам в Конституцию
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Сергей ЦивилевСергей ЖвачкинАлександр БурковНовосибирскКрасноярский крайНовосибирская областьПолитика
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