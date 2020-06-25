Главы ряда регионов Сибири и ДФО проголосовали по поправкам к Конституции

По словам пресс-службы Цыденова, глава Бурятии традиционно со своей супругой голосует на избирательном участке в микрорайоне Верхняя Березовка. Глава региона отметил, что не стал "откладывать дело в долгий ящик" и решил проголосовать в первый же день.

Он подчеркнул, что общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон страны является важным для России, республики и самих людей. Также глава региона сделал свой выбор в пользу понравившихся инфраструктурных проектов в городе и своем микрорайоне в рамках голосования по "Народному бюджету".

"Необходимо закрепить все то лучшее, что сегодня достигнуто, чтобы можно было двигаться дальше", - цитирует Цыденова пресс-служба.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на избирательном участке № 331 в Кемерово , сообщает пресс-служба администрации правительства региона.

"Голосуя за поправки, мы закрепляем все инициативы, с которыми выступает президент России Владимир Владимирович Путин . Эти инициативы востребованы обществом и отвечают интересам людей. Прежде всего, поправки направлены на закрепление принципов социальной справедливости, повышение благосостояния граждан, защиту детства. Жизнь меняется, и конституция – наш основной закон – должна соответствовать текущей ситуации, реалиям жизни. Поддерживая поправки, мы голосуем за развитие России и справедливость в обществе", — цитирует пресс-служба губернатора Кузбасса.

Глава Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на 2001 участке в Новосибирске . По данным пресс-службы, он отметил, что при голосовании соблюдаются все меры безопасности.

"Утром появились информационные вбросы, что якобы голосовать опасно, что на избирательных участках не соблюдаются меры санитарной безопасности. Я обращаюсь к новосибирцам, уважаемые жители города, области, это просто говорит о том, что есть люди, которые очень не хотят, чтобы вы пришли на избирательные участки и проголосовали за будущее нашей страны", - цитирует Травникова пресс-служба.

По словам губернатора, в сентябре область ждет масштабная избирательная кампания. В единый день голосования 13 сентября нам предстоит избирать почти пять тысяч депутатов самых разных уровней, от поселкового и городского до депутатов заксобрания.

"Но я считаю, что сегодняшнее голосование – голосование по поправкам в конституцию – на порядок важнее. Потому что в конце концов депутат — это человек: он может поменяться, он может изменить отношение к своим избирателям. А те решения, которые принимаем сегодня, будут зафиксированы в основном законе нашей страны и обязательны к исполнению не только текущим поколением представителей власти, но и последующими поколениями. Думаю, что на десятилетия", - подчеркнул глава Новосибирской области