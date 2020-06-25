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Зеленский заявил, что "идет в разведку"
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание новосозданного комитета по вопросам разведки и заявил, что "идет в разведку". РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:27
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил, что "идет в разведку"

16:27 25.06.2020
35104
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание новосозданного комитета по вопросам разведки и заявил, что "идет в разведку".
Зеленский 17 июня своим указом создал комитет по вопросам разведки, а также ликвидировал объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности. В тексте документа сообщается, что новый комитет создан с целью "совершенствования системы обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины".
По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский провел заседание комитета и поставил приоритетные задачи, определил главные направления работы, пути усиления разведывательных возможностей страны в условиях противодействия гибридным угрозам.
"Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника", - цитирует Зеленского пресс-службы.
Президент Украины Владимир Зеленский
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1118835552
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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Вах! Новации)) Клоун - разведчик, это ядерная смесь..
25 июня, 17:21
ВМВиталий Мальков
1120000
"Петя, вернись"
25 июня, 16:33
Евгений Д
0101001
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