Посольство рассказало о вывозных рейсах из Армении в Россию

В дипмиссии заявили, что 29 июня в 11.00 по местному времени (10.00 мск) запланирован рейс Ереван – Санкт-Петербург для россиян – жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа.

Кроме того, в посольстве заявили, что на тот же день в 18.00 по местному времени (17.00 мск) запланирован рейс Ереван – Сочи. Им на родину смогут вернуться граждане РФ, проживающие в Воронежской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Крыму, Севастополе.