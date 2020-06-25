https://ria.ru/20200625/1573473685.html
Посольство рассказало о вывозных рейсах из Армении в Россию
Посольство России в Армении сообщило в четверг о планируемых 28-30 июня вывозных рейсах в Калугу, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи, которые будут... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:25
2020-06-25T16:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1400x0_80_0_0_968b4a31941ccf2c53737c5231ef3c57.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости.
Посольство России в Армении
сообщило в четверг о планируемых 28-30 июня вывозных рейсах в Калугу
, Санкт-Петербург
, Минеральные Воды и Сочи
, которые будут выполнены в условиях ограничения воздушного сообщения из-за мер по борьбе с распространением коронавируса
.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в РФ, вылет рейса … Ереван
– Калуга запланирован на 28 июня в 08.00 (07.00 мск)", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook
.
По данным посольства, этот перелет возможен только для граждан России, проживающих в Москве
, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Ульяновской, Калининградской, Нижегородской, Пензенской областях, Мордовии.
В дипмиссии заявили, что 29 июня в 11.00 по местному времени (10.00 мск) запланирован рейс Ереван – Санкт-Петербург для россиян – жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Архангельской, Мурманской, Вологодской областях, Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа.
В сообщении отмечается также, что 30 июня в 11.00 по местному времени (10.00 мск) предусмотрен перелет Ереван – Минеральные Воды, предусмотренный для граждан России из Ставропольского края
, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Калмыкии, Краснодарского края
, Крыма, Севастополя
.
Кроме того, в посольстве заявили, что на тот же день в 18.00 по местному времени (17.00 мск) запланирован рейс Ереван – Сочи. Им на родину смогут вернуться граждане РФ, проживающие в Воронежской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Крыму, Севастополе.
"Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.