Власти Украины должны приструнить радикалов, заявил депутат Рады

По словам политика, избиение неугодных оппонентов применялось в фашистской Германии. "Если раньше радикалы прятались, то сегодня они открыто говорят: "Да, мы идем убивать!". И это можно увидеть в каждом обращении Нацкорпуса", – отметил он.