Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573473651.html
Власти Украины должны приструнить радикалов, заявил депутат Рады
Власти Украины должны навести порядок на улицах и приструнить радикалов, иначе партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет создавать народные дружины для... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:26
вадим рабинович
анатолий шарий
верховная рада украины
владимир зеленский
харьков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_0:150:3077:1880_1400x0_80_0_0_3e12dcd80279d8b091286112de599c31.jpg
https://ria.ru/20200625/1573454645.html
https://ria.ru/20200512/1571298333.html
1
харьков
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_0:150:3077:1880_1400x0_80_0_0_3e12dcd80279d8b091286112de599c31.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_15d1871f32ddbabc5a2799aa4f192537.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155329/01/1553290143_441:0:2488:2047_1400x0_80_0_0_64492da92263dd59546189207ff85e31.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим рабинович, анатолий шарий, верховная рада украины, владимир зеленский, харьков, украина, в мире

Власти Украины должны приструнить радикалов, заявил депутат Рады

16:26 25.06.2020
453
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Вадим Рабинович. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Власти Украины должны навести порядок на улицах и приструнить радикалов, иначе партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет создавать народные дружины для самообороны, заявил в четверг депутат Верховной рады от политсилы Вадим Рабинович.
Ранее украинский блогер, лидер партии Анатолий Шарий заявил, что неизвестные ночью напали на члена его политсилы в Харькове и избили битами. Он находится в реанимации. По словам лидера партии, за несколько часов до нападения пострадавший написал заявление в полицию, в котором сообщил, что ему угрожают представители партии "Национальный корпус", которая была создана из общественной организации, в состав которой входят радикалы.
Автомобиль полиции на Украине
Вчера, 12:06
В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария
"Я вижу два варианта развития событий: либо власть наведет порядок на улицах, либо мы должны осознать, что ждать спасения нам не от кого и самим организовывать народные дружины самообороны от этих бандитов. А запугивать и убивать нас по одному мы не дадим", – заявил Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
По словам политика, избиение неугодных оппонентов применялось в фашистской Германии. "Если раньше радикалы прятались, то сегодня они открыто говорят: "Да, мы идем убивать!". И это можно увидеть в каждом обращении Нацкорпуса", – отметил он.
Депутат призвал президента Украины Владимира Зеленского "отвлечься от записывания видеороликов, собрать силовиков на совещание и навести порядок в стране".
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
12 мая, 05:31
Депутат Рады назвал МИД Украины рассадником шизофрении
3340000
Обсудить 1
Вадим РабиновичАнатолий ШарийВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийХарьковУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что "идет в разведку"
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
В Раде попросили завести дело против депутата после слов о детях
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал ноту протеста Киева из-за парадов в Крыму
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД получили уведомление о задержании россиянина Бокова в Грузии
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Самолет Ил-76МД-90А
Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А защитили от ракет
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
США не жалели денег на "демократизацию" России, заявили в Совфеде
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО
Президент РФ Владимир Путин
Западные политики знают, кто "добивал фашистскую гадину", заявил Путин
Открытие мемориальной доски Никите Хрущеву
Вдова Сергея Хрущева опровергла сообщения о причине смерти мужа
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
Лента новостейМолния