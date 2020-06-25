Популярный белорусский Telegram-канал сообщил о задержании администратора

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Популярный в Белоруссии Telegram-канал "Беларусь головного мозга", специализирующийся на общественно-политической тематике, сообщил, что задержан его администратор и автор Игорь Лосик, в его квартире прошел обыск.
"К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли девять человек с обыском. Показали ордер на обыск, подписанный прокурором… Игорь Лосик задержан", - говорится в сообщении.
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов.
В четверг глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде "цепей солидарности", управляются через Telegram-каналы и прямые включения "Радио Свобода" с места событий.
Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента, назначенных на 9 августа, в разных городах Белоруссии на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в "цепи солидарности" в разных городах республики.
Наиболее крупные акции прошли 19 июня. В пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что в пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции. По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", более 360 человек было задержано во время прошедших в конце минувшей недели акций протеста в Белоруссии.