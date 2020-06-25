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Популярный белорусский Telegram-канал сообщил о задержании администратора
Популярный в Белоруссии Telegram-канал "Беларусь головного мозга", специализирующийся на общественно-политической тематике, сообщил, что задержан его... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:14
игорь лосик
мвд белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149086/27/1490862723_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d13a1f4be40c29bfe5b8705249fb6b20.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
игорь лосик, мвд белоруссии, telegram (приложение), весна, олег лосик , белоруссия, twitter, в мире

Популярный белорусский Telegram-канал сообщил о задержании администратора

16:13 25.06.2020 (обновлено: 16:14 25.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Популярный в Белоруссии Telegram-канал "Беларусь головного мозга", специализирующийся на общественно-политической тематике, сообщил, что задержан его администратор и автор Игорь Лосик, в его квартире прошел обыск.
"К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли девять человек с обыском. Показали ордер на обыск, подписанный прокурором… Игорь Лосик задержан", - говорится в сообщении.
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Как отметили в канале, Лосик задержан в рамках уголовного дела, однако, не указывается, какого именно. Также сообщается, что конфискована техника. На канал подписаны в Telegram 168 тысяч пользователей, в Twitter – более 173 тысяч.
РИА Новости на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов.
В четверг глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде "цепей солидарности", управляются через Telegram-каналы и прямые включения "Радио Свобода" с места событий.
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Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента, назначенных на 9 августа, в разных городах Белоруссии на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в "цепи солидарности" в разных городах республики.
Наиболее крупные акции прошли 19 июня. В пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что в пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции. По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", более 360 человек было задержано во время прошедших в конце минувшей недели акций протеста в Белоруссии.
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