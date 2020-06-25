https://ria.ru/20200625/1573472080.html
Список системообразующих организаций ТЭК расширили
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики России одобрила представленные Минэнерго дополнения в список системообразующих... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:02
2020-06-25T16:06
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики России одобрила представленные Минэнерго
дополнения в список системообразующих организаций российской экономики в части топливно-энергетического комплекса, говорится в сообщении министерства.
В частности, в список включены такие компании нефтесерсвисного сектора, как ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" (IDS Group), АО "Инвестгеосервис" (группа компаний "Инвестгеосервис"), ООО "Нефтьсервисхолдинг", а также геофизическая компания "Геотек Сейсморазведка".
Кроме того, список пополнился такими предприятиями, как ООО УК "Евраз Междуреченск", ООО "Каракан Инвест", АО "УК "Сибирская", ООО "Углетранс", ООО "МелТЭК", АО "Сахатранснефтегаз", АО "Русь-Ойл" и ПАО "ЯТЭК".
"Организации соответствуют утвержденным критериям и порядку включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики", - отмечается в сообщении Минэнерго.
Решение о включении организации в перечень системообразующих принимается правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. Критерий для включения организаций в перечень - превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли. Такое включение позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов.