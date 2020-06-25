Список системообразующих организаций ТЭК расширили

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики России одобрила представленные Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики России одобрила представленные Минэнерго дополнения в список системообразующих организаций российской экономики в части топливно-энергетического комплекса, говорится в сообщении министерства.

В частности, в список включены такие компании нефтесерсвисного сектора, как ООО "Интеллект Дриллинг Сервисиз" (IDS Group), АО "Инвестгеосервис" (группа компаний "Инвестгеосервис"), ООО "Нефтьсервисхолдинг", а также геофизическая компания "Геотек Сейсморазведка".

Кроме того, список пополнился такими предприятиями, как ООО УК "Евраз Междуреченск", ООО "Каракан Инвест", АО "УК "Сибирская", ООО "Углетранс", ООО "МелТЭК", АО "Сахатранснефтегаз", АО "Русь-Ойл" и ПАО "ЯТЭК".

"Организации соответствуют утвержденным критериям и порядку включения организаций в перечень системообразующих организаций российской экономики", - отмечается в сообщении Минэнерго.