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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573471947.html
Мясников заявил о верности своих слов "кому положено умереть — помрут"
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свою фразу "кому положено умереть — помрут", которую он произнес в мае, комментируя ситуацию с пандемией... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:24
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
африка
общество
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https://ria.ru/20200320/1568865573.html
А Рошаль сказал, что циникам не место в медицине... На мой взгляд, слова Мясникова - верх цинизма. Человек в белом халате не может себе позволять подобных высказываний... Тут уж, либо крест сними, или же трусы надень... :-/
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Их жизненный опыт не должен отражаться на пациентах и общении с пациентами.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:229:2925:1874_1400x0_80_0_0_6cdd52d5d50c0aa821f0a1c758a932b6.jpg
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60
александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, африка, общество

Мясников заявил о верности своих слов "кому положено умереть — помрут"

16:01 25.06.2020 (обновлено: 20:24 25.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свою фразу "кому положено умереть — помрут", которую он произнес в мае, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
Как написал медик в Telegram, многие "гнобили" его за эти слова, однако в реальности "все так и есть". Он добавил, что в действительности все, "кому положено заболеть", заболеют, а в подавляющем большинстве случаев люди перенесут COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. При этом, по словам врача, пожилые и пациенты из групп риска "с и так ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни могут пополнить печальную статистику".
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"По данным того же ВОЗ, ожидается больше на 500 тысяч смертей от СПИД в Африке от нехватки медпомощи, похороненной "борьбой" с коронавирусом, рост материнской и младенческой смертности на 28 процентов", — указал Мясников.
Он подчеркнул, что из-за временного прекращения плановой вакцинации "более ста миллионов детей" в мире остались без прививок, что неизбежно приведет к всплеску инфекций. Мясников также заявил, что пандемия коронавируса отрицательно повлияла на психическое состояние людей и спровоцировала обострение хронических болезней.
При этом врач отметил, что вирусы имеют "свой цикл от бурного дебюта к постепенному неизбежному спаду активности и патогенности".
"И раз "все, кому положено, переболеют, а кому положено умереть — увы — умрут", то, может, и просчитывать ситуацию надо как-то по другому? С учетом всех факторов: медицинских, экономических, политических", — спросил он.
В "красной зоне". Госпиталь для больных COVID-19 в ГКБ имени Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
1 из 14

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него

Медицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
2 из 14

Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

В клинике установлены современные диагностические комплексы

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
3 из 14

В клинике установлены современные диагностические комплексы

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
4 из 14

Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
5 из 14

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
6 из 14

Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

Волонтер возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
7 из 14

Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Илья Питалев

Пациента готовят к компьютерной томографии

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
8 из 14

Пациента готовят к компьютерной томографии

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медики везут больного на обследование

Медицинские работники транспортируют пациента на исследование в госпитале COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
9 из 14

Медики везут больного на обследование

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
10 из 14

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Врачи возле кровати пациента

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
11 из 14

Врачи возле кровати пациента

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
12 из 14

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
13 из 14

Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
14 из 14

Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 14

Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него

© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 14

В клинике установлены современные диагностические комплексы

© РИА Новости . Илья Питалев
4 из 14

Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 14

Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 14

Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Пациента готовят к компьютерной томографии

© РИА Новости . Илья Питалев
9 из 14

Медики везут больного на обследование

© РИА Новости / Илья Питалев
10 из 14

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев
11 из 14

Врачи возле кровати пациента

© РИА Новости . Илья Питалев
12 из 14

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя

© РИА Новости / Илья Питалев
13 из 14

Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости . Илья Питалев
14 из 14

Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова

© РИА Новости / Илья Питалев
Как считает Мясников, сейчас нужно постараться распределить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы она "не захлебнулась и не увеличивала потери своей беспомощностью".
"Надо бы свести "дебет с кредитом", иначе при ежегодной осенней вспышке ОРЗ и гриппа (и коронавируса — куда теперь без него!) мы можем опять быть в сильном минусе", — заключил медик.
В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 4789 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗАфрикаОбщество
Популярные комментарии
А Рошаль сказал, что циникам не место в медицине... На мой взгляд, слова Мясникова - верх цинизма. Человек в белом халате не может себе позволять подобных высказываний... Тут уж, либо крест сними, или же трусы надень... :-/
25 июня, 16:10
Владислав Леончук
42001018
Их жизненный опыт не должен отражаться на пациентах и общении с пациентами.
25 июня, 16:15
Владислав Леончук
1511007
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