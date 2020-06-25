https://ria.ru/20200625/1573471947.html
Мясников заявил о верности своих слов "кому положено умереть — помрут"
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свою фразу "кому положено умереть — помрут", которую он произнес в мае, комментируя ситуацию с пандемией... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:01
2020-06-25T20:24
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
африка
общество
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:229:2925:1874_1400x0_80_0_0_6cdd52d5d50c0aa821f0a1c758a932b6.jpg
https://ria.ru/20200320/1568865573.html
Владислав Леончук
А Рошаль сказал, что циникам не место в медицине... На мой взгляд, слова Мясникова - верх цинизма. Человек в белом халате не может себе позволять подобных высказываний... Тут уж, либо крест сними, или же трусы надень... :-/
61
Владислав Леончук
Их жизненный опыт не должен отражаться на пациентах и общении с пациентами.
24
33
африка
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:229:2925:1874_1400x0_80_0_0_6cdd52d5d50c0aa821f0a1c758a932b6.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, африка, общество
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
объяснил свою фразу "кому положено умереть — помрут", которую он произнес в мае, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса
в мире.
Как написал медик в Telegram
, многие "гнобили" его за эти слова, однако в реальности "все так и есть". Он добавил, что в действительности все, "кому положено заболеть", заболеют, а в подавляющем большинстве случаев люди перенесут COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. При этом, по словам врача, пожилые и пациенты из групп риска "с и так ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни могут пополнить печальную статистику".
"По данным того же ВОЗ
, ожидается больше на 500 тысяч смертей от СПИД в Африке
от нехватки медпомощи, похороненной "борьбой" с коронавирусом, рост материнской и младенческой смертности на 28 процентов", — указал Мясников.
Он подчеркнул, что из-за временного прекращения плановой вакцинации "более ста миллионов детей" в мире остались без прививок, что неизбежно приведет к всплеску инфекций. Мясников также заявил, что пандемия коронавируса отрицательно повлияла на психическое состояние людей и спровоцировала обострение хронических болезней.
При этом врач отметил, что вирусы имеют "свой цикл от бурного дебюта к постепенному неизбежному спаду активности и патогенности".
"И раз "все, кому положено, переболеют, а кому положено умереть — увы — умрут", то, может, и просчитывать ситуацию надо как-то по другому? С учетом всех факторов: медицинских, экономических, политических", — спросил он.
В "красной зоне". Госпиталь для больных COVID-19 в ГКБ имени Пирогова
1 из 14
Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля
2 из 14
Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него
3 из 14
В клинике установлены современные диагностические комплексы
4 из 14
Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием
5 из 14
Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом
6 из 14
Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
7 из 14
Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
8 из 14
Пациента готовят к компьютерной томографии
9 из 14
Медики везут больного на обследование
10 из 14
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
11 из 14
Врачи возле кровати пациента
12 из 14
Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя
13 из 14
Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
14 из 14
Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
1 из 14
Госпиталь для пациентов с коронавирусом начал работать в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова с 13 апреля
2 из 14
Здесь оказывают помощь пациентам c COVID-19 или подозрением на него
3 из 14
В клинике установлены современные диагностические комплексы
4 из 14
Реанимационные залы и операционные оснащены высокотехнологичным оборудованием
5 из 14
Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом
6 из 14
Отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
7 из 14
Волонтер возле кровати пациента в реанимации ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
8 из 14
Пациента готовят к компьютерной томографии
9 из 14
Медики везут больного на обследование
10 из 14
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве
11 из 14
Врачи возле кровати пациента
12 из 14
Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя
13 из 14
Работа реанимационного отделения госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
14 из 14
Медработник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова
Как считает Мясников, сейчас нужно постараться распределить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы она "не захлебнулась и не увеличивала потери своей беспомощностью".
"Надо бы свести "дебет с кредитом", иначе при ежегодной осенней вспышке ОРЗ и гриппа (и коронавируса — куда теперь без него!) мы можем опять быть в сильном минусе", — заключил медик.
В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 4789 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.