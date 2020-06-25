Мясников заявил о верности своих слов "кому положено умереть — помрут"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил свою фразу "кому положено умереть — помрут", которую он произнес в мае, комментируя ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

Как написал медик в Telegram , многие "гнобили" его за эти слова, однако в реальности "все так и есть". Он добавил, что в действительности все, "кому положено заболеть", заболеют, а в подавляющем большинстве случаев люди перенесут COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. При этом, по словам врача, пожилые и пациенты из групп риска "с и так ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни могут пополнить печальную статистику".

"По данным того же ВОЗ , ожидается больше на 500 тысяч смертей от СПИД в Африке от нехватки медпомощи, похороненной "борьбой" с коронавирусом, рост материнской и младенческой смертности на 28 процентов", — указал Мясников.

Он подчеркнул, что из-за временного прекращения плановой вакцинации "более ста миллионов детей" в мире остались без прививок, что неизбежно приведет к всплеску инфекций. Мясников также заявил, что пандемия коронавируса отрицательно повлияла на психическое состояние людей и спровоцировала обострение хронических болезней.

При этом врач отметил, что вирусы имеют "свой цикл от бурного дебюта к постепенному неизбежному спаду активности и патогенности".

"И раз "все, кому положено, переболеют, а кому положено умереть — увы — умрут", то, может, и просчитывать ситуацию надо как-то по другому? С учетом всех факторов: медицинских, экономических, политических", — спросил он.

Как считает Мясников, сейчас нужно постараться распределить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы она "не захлебнулась и не увеличивала потери своей беспомощностью".

"Надо бы свести "дебет с кредитом", иначе при ежегодной осенней вспышке ОРЗ и гриппа (и коронавируса — куда теперь без него!) мы можем опять быть в сильном минусе", — заключил медик.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 4789 тысяч умерли.