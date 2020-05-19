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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:26
https://ria.ru/20200519/1571660680.html
В "красной зоне". Госпиталь для больных коронавирусом в Центре Пирогова
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571655928_0:22:2929:1670_1036x0_80_0_0_cb72e130dfe7f69dad5124f150922d28.jpg
РИА Новости

В "красной зоне". Госпиталь для больных коронавирусом в Центре Пирогова

15:07 19.05.2020 (обновлено: 17:26 19.05.2020)
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В период эпидемии коронавируса многие российские больницы переоснастили для борьбы с опасной инфекцией. Один из таких госпиталей действует в Москве на базе медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова. Как работают врачи в новых условиях — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Госпиталь для пациентов с коронавирусом открыли в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова 3 апреля.

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
1 из 14

Госпиталь для пациентов с коронавирусом открыли в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова 3 апреля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Для больных оборудовали одно- и двухместные палаты, все койки подвели к кислороду.

Медицинские работники проводят малоинвазивную процедуру в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
2 из 14

Для больных оборудовали одно- и двухместные палаты, все койки подвели к кислороду.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

В клинике установили современные диагностические комплексы.

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
3 из 14

В клинике установили современные диагностические комплексы.

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Реанимационные залы и операционные оснастили высокотехнологичным оборудованием.

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
4 из 14

Реанимационные залы и операционные оснастили высокотехнологичным оборудованием.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом.

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
5 из 14

Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Отделение, рассчитанное на 250 больных, начало принимать больных 6 апреля.

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
6 из 14

Отделение, рассчитанное на 250 больных, начало принимать больных 6 апреля.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В диагностике и лечении COVID-19 госпиталь руководствовался опытом больницы в Коммунарке и тех медучреждений, которые раньше вступили в борьбу с инфекцией.

Волонтер возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
7 из 14

В диагностике и лечении COVID-19 госпиталь руководствовался опытом больницы в Коммунарке и тех медучреждений, которые раньше вступили в борьбу с инфекцией.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Илья Питалев

Всем пациентам делали компьютерную томографию легких.

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
8 из 14

Всем пациентам делали компьютерную томографию легких.

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

В первый же день работы в госпиталь поступил 71 человек.

Медицинские работники транспортируют пациента на исследование в госпитале COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
9 из 14

В первый же день работы в госпиталь поступил 71 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Высокотехнологичная лаборатория сразу же начала проводить важные для пациентов исследования.

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
10 из 14

Высокотехнологичная лаборатория сразу же начала проводить важные для пациентов исследования.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Работа в "красной зоне" стала непрерывным испытанием для врачей и медсестер.

Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
11 из 14

Работа в "красной зоне" стала непрерывным испытанием для врачей и медсестер.

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

С момента открытия госпиталя прошло 43 дня.

Медицинский работник отдыхает в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
12 из 14

С момента открытия госпиталя прошло 43 дня.

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости . Илья Питалев

Сегодня здесь лечатся 240 человек: у 130 подозревают COVID-19, у 110 диагноз подтвержден.

Медицинский работник возле кровати пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
13 из 14

Сегодня здесь лечатся 240 человек: у 130 подозревают COVID-19, у 110 диагноз подтвержден.

© РИА Новости . Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

За все время работы отделения выписали 597 пациентов.

Медицинский работник в коридоре госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
14 из 14

За все время работы отделения выписали 597 пациентов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. ПироговаМосква
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