В "красной зоне". Госпиталь для больных коронавирусом в Центре Пирогова

В период эпидемии коронавируса многие российские больницы переоснастили для борьбы с опасной инфекцией. Один из таких госпиталей действует в Москве на базе медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова. Как работают врачи в новых условиях — в фотоленте Ria.ru.