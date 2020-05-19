В "красной зоне". Госпиталь для больных коронавирусом в Центре Пирогова

Госпиталь для пациентов с коронавирусом открыли в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова 3 апреля.
Госпиталь для пациентов с коронавирусом открыли в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова 3 апреля.
Для больных оборудовали одно- и двухместные палаты, все койки подвели к кислороду.
Для больных оборудовали одно- и двухместные палаты, все койки подвели к кислороду.
В клинике установили современные диагностические комплексы.
Реанимационные залы и операционные оснастили высокотехнологичным оборудованием.
Реанимационные залы и операционные оснастили высокотехнологичным оборудованием.
Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом.
Госпиталь обеспечен необходимыми лекарствами, рекомендованными Минздравом для борьбы с коронавирусом.
Отделение, рассчитанное на 250 больных, начало принимать больных 6 апреля.
Отделение, рассчитанное на 250 больных, начало принимать больных 6 апреля.
В диагностике и лечении COVID-19 госпиталь руководствовался опытом больницы в Коммунарке и тех медучреждений, которые раньше вступили в борьбу с инфекцией.
В диагностике и лечении COVID-19 госпиталь руководствовался опытом больницы в Коммунарке и тех медучреждений, которые раньше вступили в борьбу с инфекцией.
Всем пациентам делали компьютерную томографию легких.
В первый же день работы в госпиталь поступил 71 человек.
Высокотехнологичная лаборатория сразу же начала проводить важные для пациентов исследования.
Высокотехнологичная лаборатория сразу же начала проводить важные для пациентов исследования.
Работа в "красной зоне" стала непрерывным испытанием для врачей и медсестер.
Работа в "красной зоне" стала непрерывным испытанием для врачей и медсестер.
С момента открытия госпиталя прошло 43 дня.
Сегодня здесь лечатся 240 человек: у 130 подозревают COVID-19, у 110 диагноз подтвержден.
Сегодня здесь лечатся 240 человек: у 130 подозревают COVID-19, у 110 диагноз подтвержден.
За все время работы отделения выписали 597 пациентов.