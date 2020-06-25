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Западные политики знают, кто "добивал фашистскую гадину", заявил Путин
Западные политики знают, кто развязал Великую Отечественную войну и кто "добивал фашистскую гадину в ее логове", но продвигают в образовательной среде и в СМИ... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:58
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, нагасаки (город), япония, берлин (город), в мире

Западные политики знают, кто "добивал фашистскую гадину", заявил Путин

15:47 25.06.2020 (обновлено: 18:58 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Западные политики знают, кто развязал Великую Отечественную войну и кто "добивал фашистскую гадину в ее логове", но продвигают в образовательной среде и в СМИ другую идею, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, и политики на Западе... они все прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что, это не известно, что ли? Все все знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно. Но в учебниках не пишут", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
24 июня, 15:20
Посол России в Германии рассказал об обсуждении статьи Путина
В средствах массовой информации, по словам Путина, продвигается другая идея.
"Что, не известно, кто (нанес - ред.) ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки? Известно. Но в учебниках Японии что пишут? Союзники. Какие союзники? У союзников не было никакого ядерного оружия. Оно было только у Соединенных Штатов. Но вот, понимаете, последовательно, шаг за шагом вымывают то, что не нравится", - отметил президент.
Это, по словам главы государства, происходит потому, что западные страны стараются выстроить "сегодняшние отношения в своих собственных интересах".
"Ничему не учатся, к сожалению. Нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности. Но мы с вами должны, зная это, добиваться правды о Второй мировой войне, для того чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечивала интересы российского государства. Ну и, конечно, чтобы никто не посмел марать память о наших героях, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинНагасаки (город)ЯпонияБерлин (город)В мире
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