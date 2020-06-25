https://ria.ru/20200625/1573471005.html
Западные политики знают, кто "добивал фашистскую гадину", заявил Путин
Западные политики знают, кто развязал Великую Отечественную войну и кто "добивал фашистскую гадину в ее логове", но продвигают в образовательной среде и в СМИ... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:47
2020-06-25T18:58
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
владимир путин
нагасаки (город)
япония
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
https://ria.ru/20200624/1573422567.html
https://ria.ru/20200623/1573372384.html
2
россия
нагасаки (город)
япония
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_0:0:2768:1558_1400x0_80_0_0_20b9ab8483f33b30d72492cd89e9cccc.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_27:0:2758:2048_1400x0_80_0_0_d0a8f28e2445667583f74faddd1da265.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573192076_368:0:2416:2048_1400x0_80_0_0_f08bb104b87f1b837eda070dbb53cd47.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великая отечественная война (1941-1945), владимир путин, нагасаки (город), япония, берлин (город), в мире
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Западные политики знают, кто развязал Великую Отечественную войну
и кто "добивал фашистскую гадину в ее логове", но продвигают в образовательной среде и в СМИ другую идею, сообщил президент РФ Владимир Путин
.
"Конечно, и политики на Западе... они все прекрасно знают. Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз? Что, это не известно, что ли? Все все знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин
? Знают, конечно. Но в учебниках не пишут", - сказал Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
В средствах массовой информации, по словам Путина, продвигается другая идея.
"Что, не известно, кто (нанес - ред.) ядерные удары по Хиросиме
и Нагасаки
? Известно. Но в учебниках Японии
что пишут? Союзники. Какие союзники? У союзников не было никакого ядерного оружия. Оно было только у Соединенных Штатов. Но вот, понимаете, последовательно, шаг за шагом вымывают то, что не нравится", - отметил президент.
Это, по словам главы государства, происходит потому, что западные страны стараются выстроить "сегодняшние отношения в своих собственных интересах".
"Ничему не учатся, к сожалению. Нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности. Но мы с вами должны, зная это, добиваться правды о Второй мировой войне, для того чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечивала интересы российского государства. Ну и, конечно, чтобы никто не посмел марать память о наших героях, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне", - добавил Путин.