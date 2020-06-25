Западные политики знают, кто "добивал фашистскую гадину", заявил Путин

"Ничему не учатся, к сожалению. Нет желания выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности. Но мы с вами должны, зная это, добиваться правды о Второй мировой войне, для того чтобы сегодня выстроить нашу политику таким образом, чтобы она обеспечивала интересы российского государства. Ну и, конечно, чтобы никто не посмел марать память о наших героях, которые вынесли на своих плечах всю тяжесть Великой Отечественной и внесли решающий вклад в победу над нацизмом во всей Второй мировой войне", - добавил Путин.