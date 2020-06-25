https://ria.ru/20200625/1573470012.html
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом главу минздрава
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения Елжана Биртанова, который проходит лечение после... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:38
2020-06-25T15:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156068/53/1560685347_0:0:2866:1613_1400x0_80_0_0_af619238bb7db6060e566aaa8940e533.jpg
https://ria.ru/20200625/1573440946.html
3
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156068/53/1560685347_0:0:2866:1613_1400x0_80_0_0_af619238bb7db6060e566aaa8940e533.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156068/53/1560685347_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_a8ca8750dc79227e720ef95a4b4b7ae1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156068/53/1560685347_364:0:2412:2048_1400x0_80_0_0_75875301e1d757c958fbbb5b1f2c37c5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире