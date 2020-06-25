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https://ria.ru/20200625/1573470012.html
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом главу минздрава
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения Елжана Биртанова, который проходит лечение после... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом главу минздрава

15:38 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 25 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности министра здравоохранения Елжана Биртанова, который проходит лечение после заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба главы государства.
Биртанов 14 июня сообщил, что заразился коронавирусом, в связи с чем был отправлен в инфекционный стационар.
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"Указом главы государства Биртанов Елжан Амантаевич освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы.
Другим указом президента главой минздрава назначен Алексей Цой, который до этого работал первым заместителем министра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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