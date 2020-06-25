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Из-за некачественной воды 15 жителей Минска вызвали скорую
Пятнадцать жителей западных районов белорусской столицы обратились в "скорую помощь" из-за некачественной воды в квартирах, сообщил в четверг главный врач... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:25
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минск, белоруссия, в мире

Из-за некачественной воды 15 жителей Минска вызвали скорую

15:25 25.06.2020
252
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Пятнадцать жителей западных районов белорусской столицы обратились в "скорую помощь" из-за некачественной воды в квартирах, сообщил в четверг главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко.
В среду жители минских районов Фрунзенский и Московский с населением до 800 тысяч человек пожаловались в соцсетях, что вода из под крана пахнет "йодом", "хлоркой" и "нечистотами". Некоторые писали о раздражении и зуде на коже после воды. В среду вечером в 25 точек этих районов подвезли качественную воду в цистернах. А спасатели создали карту подразделений МЧС Минске, где любой желающий может взять питьевую воду. В четверг "Минскводоканал" заявил, что воду нельзя пить, но можно использовать в хозяйстве.
"За вчерашние сутки мы выехали к 15 пациентам, которые связывали ухудшение своего состояния с употреблением воды", - передает слова Жинко Sputnik Белоруссия.
Четыре человека были доставлены в стационар, отметил главврач. "Одна женщина - с аппендицитом, но я думаю, что никакого отношения вода к аппендициту не имела. Она будет сегодня прооперирована", - сказал Жинко.
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По его словам, диагнозы остальных могут быть связаны с употреблением воды. "Еще три человека вчера госпитализированы для наблюдения, сегодня планируется выписка", - продолжил главврач. По его информации, в четверг четверга новых обращений в скорую по поводу некачественной воды не было.
В свою очередь заместитель министра здравоохранения Белоруссии, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова отметила, что накануне было выявлено несоответствие воды в двух районах Минска по запаху и по ряду других физико-химических показателей нормам, а потому было принято решение о запрещении использования воды для питьевых целей.
"Сегодня мы можем говорить, что нормализовались показатели органолептические, физико-химические нормализуются. Есть первые данные, что по микробиологическим показателям вода соответствует требованиям. Мы не нашли там патогенные микроорганизмы, но исследования еще продолжаются", - сказала она, порекомендовав жителям этих районов до окончания всех исследований воздержаться от питья воды из крана. Жукова добавила, что исследования воды проводятся не только в Московском и Фрунзенском районах Минска, но и в других, чтобы "четко понимать, что вода в зонах пограничного водозабора… соответствует всем требованиям".
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