Из-за некачественной воды 15 жителей Минска вызвали скорую

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Пятнадцать жителей западных районов белорусской столицы обратились в "скорую помощь" из-за некачественной воды в квартирах, сообщил в четверг главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Пятнадцать жителей западных районов белорусской столицы обратились в "скорую помощь" из-за некачественной воды в квартирах, сообщил в четверг главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Минска Александр Жинко.

В среду жители минских районов Фрунзенский и Московский с населением до 800 тысяч человек пожаловались в соцсетях, что вода из под крана пахнет "йодом", "хлоркой" и "нечистотами". Некоторые писали о раздражении и зуде на коже после воды. В среду вечером в 25 точек этих районов подвезли качественную воду в цистернах. А спасатели создали карту подразделений МЧС Минске, где любой желающий может взять питьевую воду. В четверг "Минскводоканал" заявил, что воду нельзя пить, но можно использовать в хозяйстве.

"За вчерашние сутки мы выехали к 15 пациентам, которые связывали ухудшение своего состояния с употреблением воды", - передает слова Жинко Sputnik Белоруссия

Четыре человека были доставлены в стационар, отметил главврач. "Одна женщина - с аппендицитом, но я думаю, что никакого отношения вода к аппендициту не имела. Она будет сегодня прооперирована", - сказал Жинко.

По его словам, диагнозы остальных могут быть связаны с употреблением воды. "Еще три человека вчера госпитализированы для наблюдения, сегодня планируется выписка", - продолжил главврач. По его информации, в четверг четверга новых обращений в скорую по поводу некачественной воды не было.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Белоруссии, главный государственный санитарный врач Наталья Жукова отметила, что накануне было выявлено несоответствие воды в двух районах Минска по запаху и по ряду других физико-химических показателей нормам, а потому было принято решение о запрещении использования воды для питьевых целей.