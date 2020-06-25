В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам

Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке № 145 в Москве

Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке № 145 в Москве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. После 1 июля комиссия После 1 июля комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета направит "для правовой оценки в компетентные органы" собранные факты попыток вмешательства в голосование по поправкам к Конституции.

Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов

По его словам, политику противоправного вмешательства в "суверенный конституционный процесс" с середины января проводят страны Запада "при лидирующей роли Вашингтона".

"Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами". Андрей Климов

По словам сенатора, это делается для того, чтобы остановить укрепление суверенитета России и ее национальной безопасности.

"Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции", — добавил Климов.

Факты иностранного вмешательства соберет и проанализирует мониторинговая группа. После 1 июля она представит результаты своей работы.