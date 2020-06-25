Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573468850.html
В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам
После 1 июля комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета направит "для правовой оценки в компетентные органы" собранные факты попыток... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:51
голосование по поправкам в конституцию
россия
совет федерации рф
андрей климов
вашингтон (город)
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451224_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9b93d289ef2948f53e8871df5458eab1.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573465613.html
https://ria.ru/20200625/1573448688.html
Ничего не меняется с 37 года. Везде мерещятся агенты иностранных разведок
144
Как вы про США неуважительно отзываетесь. Было дело, за коммунистами охотились, врагов везде искали. Целую комиссию создали под названием HUAC. :))))
85
50
россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451224_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9b93d289ef2948f53e8871df5458eab1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451224_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_2fe8ceee50526349fa9fa3c292a16924.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451224_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_a854bc72f91e52b87da62ba3cca0753a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совет федерации рф, андрей климов, вашингтон (город), сша, политика

В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам

15:23 25.06.2020 (обновлено: 15:51 25.06.2020)
4415
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке № 145 в Москве
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке № 145 в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию России на избирательном участке № 145 в Москве
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. После 1 июля комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета направит "для правовой оценки в компетентные органы" собранные факты попыток вмешательства в голосование по поправкам к Конституции.
Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Вчера, 14:35
В ЦИК отреагировали на ситуацию с двойным голосованием по Конституции
По его словам, политику противоправного вмешательства в "суверенный конституционный процесс" с середины января проводят страны Запада "при лидирующей роли Вашингтона".
"Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами".
Андрей Климов
Андрей Климов
По словам сенатора, это делается для того, чтобы остановить укрепление суверенитета России и ее национальной безопасности.
"Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции", — добавил Климов.
Факты иностранного вмешательства соберет и проанализирует мониторинговая группа. После 1 июля она представит результаты своей работы.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.
Женщина голосует по поправкам к Конституции на избирательном участке № 145 в Москве
Вчера, 10:46Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК рассказали о ходе голосования по поправкам к Конституции
22745531856
Обсудить 50
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовВашингтон (город)СШАПолитика
Популярные комментарии
Ничего не меняется с 37 года. Везде мерещятся агенты иностранных разведок
25 июня, 15:46
3374962
41620194
Как вы про США неуважительно отзываетесь. Было дело, за коммунистами охотились, врагов везде искали. Целую комиссию создали под названием HUAC. :))))
25 июня, 16:37
Andrey Korotkov
17630005
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Развеян миф о защитных масках
Участники акции протеста против полицейского насилия в США
Лидер темнокожих протестующих пригрозил "сжечь США"
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков
Евгения Примакова назначили главой Россотрудничества
Никакой принудиловки: Путин о голосовании по поправкам к Конституции РФ
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Выход в открытый космос
РКК "Энергия" заключила контракт на выход туриста в открытый космос
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Остров Итуруп
Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил
Сотрудники полиции и Национальной гвардии США
Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции
Дезинфекция на автозаправочной станции в Каракасе
Будущее мировой энергетики — в тумане неопределенности
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
Лента новостейМолния