https://ria.ru/20200625/1573468850.html
В Совфеде заявили о попытках Запада повлиять на голосование по поправкам
После 1 июля комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета направит "для правовой оценки в компетентные органы" собранные факты попыток... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:23
2020-06-25T15:51
голосование по поправкам в конституцию
россия
совет федерации рф
андрей климов
вашингтон (город)
сша
политика
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https://ria.ru/20200625/1573448688.html
374962
Ничего не меняется с 37 года. Везде мерещятся агенты иностранных разведок
144
Andrey Korotkov
Как вы про США неуважительно отзываетесь. Было дело, за коммунистами охотились, врагов везде искали. Целую комиссию создали под названием HUAC. :))))
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россия
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451224_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9b93d289ef2948f53e8871df5458eab1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, совет федерации рф, андрей климов, вашингтон (город), сша, политика
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
После 1 июля комиссия Совета Федерации
по защите государственного суверенитета направит "для правовой оценки в компетентные органы" собранные факты попыток вмешательства в голосование по поправкам к Конституции.
Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов
.
По его словам, политику противоправного вмешательства в "суверенный конституционный процесс" с середины января проводят страны Запада "при лидирующей роли Вашингтона".
"Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты, немалая часть которых постоянно взаимодействует с различными заграничными структурами".
По словам сенатора, это делается для того, чтобы остановить укрепление суверенитета России и ее национальной безопасности.
"Вместо цивилизованной и демократической процедуры, когда каждый избиратель страны получает право выразить собственное отношение путем прямого голосования, нам навязывают разнообразные противоправные акции", — добавил Климов.
Факты иностранного вмешательства соберет и проанализирует мониторинговая группа. После 1 июля она представит результаты своей работы.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.