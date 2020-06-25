Фальков оценил востребованность гуманитарных наук

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несмотря на то, в последние годы много усилий было направлено на то, чтобы сделать акцент на техническом и естественно-научном образовании, гуманитарные специальности и науки остаются востребованными, заявил министр науки и высшего образования Несмотря на то, в последние годы много усилий было направлено на то, чтобы сделать акцент на техническом и естественно-научном образовании, гуманитарные специальности и науки остаются востребованными, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Он отметил, что представление о том, что гуманитарное образование находится "в тени технического ренессанса", не лишено оснований.

"В последние годы было много усилий направлено на то, чтобы сделать акцент на техническом образовании, на инженерном образовании, на естественно-научном, и на то были свои основания, на то были свои резоны и причины. Я просто хочу на что обратить внимание всех... Новый технологический уклад, о котором много горят, научно-технологическая революция и так далее, она ведь предполагает на самом деле огромное количество сугубо гуманитарных, сложных гуманитарных проблем", - заявил Фальков во время онлайн-встречи с участниками конкурса "Большая перемена".

Министр привел в пример вопросы, которые возникают во время работы над искусственным интеллектом или редактированием генома человека.

"Куда мы с вами ни пойдем, везде упираемся, если уже не в вопросы мироздания, то в серьезные самые вопросы переосмысления жизнедеятельности нашего общества, серьезные вопросы этики человеческой жизни. Эти вопросы на самом деле гораздо более важные, они первичны по отношению к тому прогрессу техническому, который идет семимильными шагами... Это все гуманитарная сфера, это все предстоит решить вам, и здесь очень важно получить хорошее качественное образование, именно образование", - добавил Фальков.

Он также обратил внимание на перспективность карьеры исследователя и в гуманитарной сфере, обоснование и изучение философских, социологических, исторических, культурологических оснований того прогресса, который идет.