Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573468531.html
Фальков оценил востребованность гуманитарных наук
Несмотря на то, в последние годы много усилий было направлено на то, чтобы сделать акцент на техническом и естественно-научном образовании, гуманитарные... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:38
кем стать
навигатор абитуриента
валерий фальков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569115474_0:217:2869:1830_1400x0_80_0_0_690a374fa4679c5ad7c114846a38cc9a.jpg
https://na.ria.ru/20200615/1572963924.html
https://na.ria.ru/20200526/1571389945.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569115474_0:217:2869:1830_1400x0_80_0_0_690a374fa4679c5ad7c114846a38cc9a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569115474_69:0:2798:2047_1400x0_80_0_0_a7ce47e6f1b958eb32a3de8280df5cda.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569115474_410:0:2457:2047_1400x0_80_0_0_107b8738df2f8a5fa838ae076cf7bdf9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кем стать, навигатор абитуриента, валерий фальков, в мире

Фальков оценил востребованность гуманитарных наук

15:18 25.06.2020 (обновлено: 15:38 25.06.2020)
122
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Несмотря на то, в последние годы много усилий было направлено на то, чтобы сделать акцент на техническом и естественно-научном образовании, гуманитарные специальности и науки остаются востребованными, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Он отметил, что представление о том, что гуманитарное образование находится "в тени технического ренессанса", не лишено оснований.
"В последние годы было много усилий направлено на то, чтобы сделать акцент на техническом образовании, на инженерном образовании, на естественно-научном, и на то были свои основания, на то были свои резоны и причины. Я просто хочу на что обратить внимание всех... Новый технологический уклад, о котором много горят, научно-технологическая революция и так далее, она ведь предполагает на самом деле огромное количество сугубо гуманитарных, сложных гуманитарных проблем", - заявил Фальков во время онлайн-встречи с участниками конкурса "Большая перемена".
Министр привел в пример вопросы, которые возникают во время работы над искусственным интеллектом или редактированием генома человека.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
15 июня, 18:07
Фальков предположил рост интереса к медицине у абитуриентов
"Куда мы с вами ни пойдем, везде упираемся, если уже не в вопросы мироздания, то в серьезные самые вопросы переосмысления жизнедеятельности нашего общества, серьезные вопросы этики человеческой жизни. Эти вопросы на самом деле гораздо более важные, они первичны по отношению к тому прогрессу техническому, который идет семимильными шагами... Это все гуманитарная сфера, это все предстоит решить вам, и здесь очень важно получить хорошее качественное образование, именно образование", - добавил Фальков.
Он также обратил внимание на перспективность карьеры исследователя и в гуманитарной сфере, обоснование и изучение философских, социологических, исторических, культурологических оснований того прогресса, который идет.
"Это само по себе сразу же показывает востребованность гуманитарных специальностей и направлений... Я сам очень люблю гуманитарные науки, общественные науки. Не надо их воспринимать как второстепенные, не надо считать, что на длинную (перспективу - ред.) это неперспективные направления и специальности подготовки, это вовсе не так", - отметил министр.
Абитуриентка в корпусе гуманитарных факультетов Московского педагогического государственного университета
26 мая, 09:00
Вузы России: навигатор абитуриента 2020
321000
Обсудить 0
Кем статьНавигатор абитуриентаВалерий ФальковВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал возможную дату пика по COVID-19 на Украине
Айдер Муждабаев
СК возбудил дело против Айдера Муждабаева
Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
В Черногории задержали более 40 человек во время беспорядков
Украинский военный
ЛНР обвинила Киев в минировании участка в районе линии соприкосновения
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Общественная палата в новом составе "помолодела", рассказала Михеева
Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева
В ОП предложили Путину представить доклад по соцэффекту от поправок
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты нового, седьмого состава, в режиме видеоконференции.
Путин пообещал проработать вопрос реестра общественных организаций
Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Челябинский губернатор заявил о вступлении в партию "Единая Россия"
Фельдшеры скорой медицинской помощи во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус в Москве
Развеян миф о защитных масках
Пассажирский самолет в небе
Грузия продлила запрет на международные рейсы до 31 июля
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
России нужны собственные национальные рейтинги вузов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с членами Общественной палаты
Путин согласился с идеей общественных докладов по народосбережению
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Турции ситуацию в Ливии
Ренато Усатый
Молдавский политик Усатый заявил, что его объявили в розыск в России
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Из-за некачественной воды 15 жителей Минска вызвали скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
Лента новостейМолния