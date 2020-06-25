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В Волгограде у десяти студентов из Узбекистана выявили коронавирус
Десять студентов из Узбекистана, обучающихся в Волгоградском государственном аграрном университете (ВГАУ), получили положительные тесты на коронавирус и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:07
волгоград
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353
60
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волгоград, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, узбекистан

В Волгограде у десяти студентов из Узбекистана выявили коронавирус

15:07 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТАШКЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Десять студентов из Узбекистана, обучающихся в Волгоградском государственном аграрном университете (ВГАУ), получили положительные тесты на коронавирус и госпитализированы в местную городскую больницу, передает в четверг информационное агентство "Дуне" при МИД республики.
"Среди граждан Узбекистана, обучающихся в ВГАУ, выявлены инфицированные коронавирусом. Все десять студентов отправлены на лечение в городскую больницу, специализированную для лечения COVID-19", - говорится в сообщении на сайте "Дуне". По данным агентства, лица, контактировавшие с больными, были изолированы на карантин в общежитии университета.
По информации генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону, установлены рабочие контакты с администрацией вуза, ситуация взята на контроль, добавили в агентстве.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. С 15 июня Узбекистан возобновил авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВолгоградКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Узбекистан
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