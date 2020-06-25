https://ria.ru/20200625/1573467670.html
В Волгограде у десяти студентов из Узбекистана выявили коронавирус
Десять студентов из Узбекистана, обучающихся в Волгоградском государственном аграрном университете (ВГАУ), получили положительные тесты на коронавирус и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:07
2020-06-25T15:07
волгоград
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
узбекистан
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РИА Новости
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волгоград, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, узбекистан
ТАШКЕНТ, 25 июн - РИА Новости.
Десять студентов из Узбекистана
, обучающихся в Волгоградском государственном аграрном университете (ВГАУ), получили положительные тесты на коронавирус и госпитализированы в местную городскую больницу, передает в четверг информационное агентство "Дуне
" при МИД республики.
"Среди граждан Узбекистана, обучающихся в ВГАУ, выявлены инфицированные коронавирусом. Все десять студентов отправлены на лечение в городскую больницу, специализированную для лечения COVID-19", - говорится в сообщении на сайте "Дуне". По данным агентства, лица, контактировавшие с больными, были изолированы на карантин в общежитии университета.
По информации генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону
, установлены рабочие контакты с администрацией вуза, ситуация взята на контроль, добавили в агентстве.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. С 15 июня Узбекистан возобновил авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.