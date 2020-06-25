В Волгограде у десяти студентов из Узбекистана выявили коронавирус

"Среди граждан Узбекистана, обучающихся в ВГАУ, выявлены инфицированные коронавирусом. Все десять студентов отправлены на лечение в городскую больницу, специализированную для лечения COVID-19", - говорится в сообщении на сайте "Дуне". По данным агентства, лица, контактировавшие с больными, были изолированы на карантин в общежитии университета.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. С 15 июня Узбекистан возобновил авиасообщение со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом - Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин.