СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде

"Действия злоумышленника квалифицированы по п. "л" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти)", - сообщила Рудник. Она отметила, что во время допроса подозреваемый признался в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие.