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СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде
Убийство несовершеннолетнего студента из Азербайджана в Волгограде совершено по мотивам национальной неприязни, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:50
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следственный комитет россии (ск рф), волгоград, смоленск, азербайджан

СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде

14:50 25.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВОЛГОГРАД, 25 июн - РИА Новости. Убийство несовершеннолетнего студента из Азербайджана в Волгограде совершено по мотивам национальной неприязни, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
"Действия злоумышленника квалифицированы по п. "л" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти)", - сообщила Рудник. Она отметила, что во время допроса подозреваемый признался в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета из Азербайджана. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие.
От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее СК сообщал, что удалось установить личность подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний безработный житель Волгограда Виталий Васильев, он был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в Смоленске в такси, на котором, по данным СК, он собирался уехать за пределы России. В понедельник подозреваемый был доставлен в Центральный районный суд Волгограда, где ему избрали меру пресечения в виде ареста до 21 августа.
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