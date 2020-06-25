В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1069

Ранее в ведомстве сообщали о 1054 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 25 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 1069, на лечении 695 пациентов, выписаны 308 человек, летальных случаев 66 ", - говорится в сообщении минздрава.