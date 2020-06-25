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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573464156.html
В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1069
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 15, до 1069, сообщили РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация в днр и лнр
коронавирусы
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
воз
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, ситуация в днр и лнр, коронавирусы, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, воз, в мире

В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 1069

14:18 25.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 15, до 1069, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1054 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 25 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 1069, на лечении 695 пациентов, выписаны 308 человек, летальных случаев 66 ", - говорится в сообщении минздрава.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРКоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаВОЗВ мире
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