Фиджи готовы открыть границы для туристов из Австралии и Новой Зеландии

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Остров Фиджи планирует создать так называемый "туристический пузырь" с соседними Австралией и Новой Зеландией, чтобы возобновить прием отдыхающих из этих стран, Остров Фиджи планирует создать так называемый "туристический пузырь" с соседними Австралией и Новой Зеландией, чтобы возобновить прием отдыхающих из этих стран, сообщает Travel and Leisure.

"Поскольку заболевших на острове нет, а в Австралии и Новой Зеландии их число существенно сократилось, мы начали переговоры о возможности возобновления турпоездок в регионе", — заявил премьер-министр Фиджи Франк Байнимарама.

Чтобы приехать на остров, путешественники из ближайших стран должны сначала провести двухнедельный карантин в своей стране и получить подтверждающий изоляцию сертификат, а также предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Он действует лишь 48 часов. Есть и другой вариант: гости могут провести двухнедельную изоляцию в гостинице на Фиджи и пройти тестирование там же.

Кроме того, путешественники обязаны оставаться на своем курорте и одном отеле в течение всего срока их пребывания, отметил Байнимарама.

Со временем "туристический пузырь" может расшириться – на Фиджи пригласят жителей Тувалу, Кирибати и Тонга, а также Самоа, Соломоновых островов и Вануату.

По данным правительства Фиджи, на островах зарегистрировано 18 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всех заболевших удалось спасти. Последний случай заражения был зарегистрирован два месяца назад.