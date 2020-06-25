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Фиджи готовы открыть границы для туристов из Австралии и Новой Зеландии
Остров Фиджи планирует создать так называемый "туристический пузырь" с соседними Австралией и Новой Зеландией, чтобы возобновить прием отдыхающих из этих стран, РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:51
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, новая зеландия, соломоновы острова, австралия, вануату, тонга, фиджи

Фиджи готовы открыть границы для туристов из Австралии и Новой Зеландии

18:51 25.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Maksym Kozlenko / Население Сувы, Фиджи
Население Сувы, Фиджи
CC BY-SA 4.0 / Maksym Kozlenko /
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Остров Фиджи планирует создать так называемый "туристический пузырь" с соседними Австралией и Новой Зеландией, чтобы возобновить прием отдыхающих из этих стран, сообщает Travel and Leisure.
"Поскольку заболевших на острове нет, а в Австралии и Новой Зеландии их число существенно сократилось, мы начали переговоры о возможности возобновления турпоездок в регионе", — заявил премьер-министр Фиджи Франк Байнимарама.
Чтобы приехать на остров, путешественники из ближайших стран должны сначала провести двухнедельный карантин в своей стране и получить подтверждающий изоляцию сертификат, а также предъявить отрицательный результат теста на COVID-19. Он действует лишь 48 часов. Есть и другой вариант: гости могут провести двухнедельную изоляцию в гостинице на Фиджи и пройти тестирование там же.
Кроме того, путешественники обязаны оставаться на своем курорте и одном отеле в течение всего срока их пребывания, отметил Байнимарама.
Со временем "туристический пузырь" может расшириться – на Фиджи пригласят жителей Тувалу, Кирибати и Тонга, а также Самоа, Соломоновых островов и Вануату.
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По данным правительства Фиджи, на островах зарегистрировано 18 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всех заболевших удалось спасти. Последний случай заражения был зарегистрирован два месяца назад.
22 июня страна открыла бассейны, в том числе в отелях, и начала принимать группы до 100 человек в кафе и ресторанах, а также разрешены свадьбы, похороны, конференции и общественные мероприятия. Ночной комендантский час пока остается в силе.
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