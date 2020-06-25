Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573463568.html
Крымские татары поддержали план турецкой партии по признанию Крыма
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что план дружбы и мира турецкой партии Vatan ("Родина"), включающий... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T18:07
эйваз умеров
турция
республика крым
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152391/35/1523913544_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_eade4ce873831d13909b6023468f42bf.jpg
https://ria.ru/20200625/1573463328.html
https://ria.ru/20200412/1569930906.html
2
турция
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152391/35/1523913544_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_eade4ce873831d13909b6023468f42bf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152391/35/1523913544_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_2795bb1f44aa92e800e576cf52e76f5c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152391/35/1523913544_514:0:2562:2048_1400x0_80_0_0_810061ea7f70ba008a0d7a553ecd118f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эйваз умеров, турция, республика крым, политика

Крымские татары поддержали план турецкой партии по признанию Крыма

14:13 25.06.2020 (обновлено: 18:07 25.06.2020)
24748
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкНа территории Ханского дворца в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике Крыма "Хансарай"
На территории Ханского дворца в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике Крыма Хансарай
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что план дружбы и мира турецкой партии Vatan ("Родина"), включающий признание российского статуса Крыма, говорит о неизбежности постепенного признания мировым сообществом выбора крымского народа.
"Подобные процессы и обсуждения неизбежны не только в Турции, но и во всех государствах, пока еще не признающих возвращение Крыма. Росток здравого смысла прорывается со всех сторон, и признание Крыма частью России неотвратимо. Крымчане в 2014 году приняли решение вернуться в родную гавань, в Россию. Президент и народ России не дрогнули перед мнением международного сообщества, и седьмой год мы все вместе держим санкционный удар и непризнание", — сказал РИА Новости Умеров.
Крым
Вчера, 14:09
Эксперт оценил план турецкой партии с признанием Крыма российским
По его словам, страны, которые первыми признают российский статус Крыма, покажут политическую зрелость и ответственность, а также готовность строить безопасный и справедливый мир.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
12 апреля, 15:46
В Госдуме заявили, что Крым не нуждается в признании ЕС
277530311
Обсудить 2
Эйваз УмеровТурцияРеспублика КрымПолитика
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Газированная вода в холодильнике
Названы самые опасные для употребления в жару напитки
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россиян предупредили о надвигающемся похолодании
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
В Воронеже в подъезде жилого дома нашли брошенную десятидневную девочку
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Движение автомобилей на Садовом кольце в Москве
Для российских водителей с июля будут действовать новые правила
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
Лента новостейМолния