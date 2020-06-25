https://ria.ru/20200625/1573463568.html
Крымские татары поддержали план турецкой партии по признанию Крыма
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что план дружбы и мира турецкой партии Vatan ("Родина"), включающий... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:13
2020-06-25T18:07
эйваз умеров
турция
республика крым
политика
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турция
республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эйваз умеров, турция, республика крым, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости.
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров
заявил, что план дружбы и мира турецкой партии Vatan
("Родина"), включающий признание российского статуса Крыма, говорит о неизбежности постепенного признания мировым сообществом выбора крымского народа.
"Подобные процессы и обсуждения неизбежны не только в Турции
, но и во всех государствах, пока еще не признающих возвращение Крыма. Росток
здравого смысла прорывается со всех сторон, и признание Крыма частью России неотвратимо. Крымчане в 2014 году приняли решение вернуться в родную гавань, в Россию. Президент и народ России не дрогнули перед мнением международного сообщества, и седьмой год мы все вместе держим санкционный удар и непризнание", — сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, страны, которые первыми признают российский статус Крыма, покажут политическую зрелость и ответственность, а также готовность строить безопасный и справедливый мир.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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