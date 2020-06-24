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Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским
Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T23:44
россия
нато
турция
республика крым
сша
украина
в мире
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https://ria.ru/20200203/1564181678.html
https://ria.ru/20200412/1569930906.html
Я так понимаю, что это партия фашистов, ведь они хотят в том числе признания самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.
165
Особенно вот этот пункт "признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра". То есть, они хотят, чтобы Турция признала Крым и Абхазию, а Россия "Северный Кипр". И вы всерьёз верите, что Россия пойдёт на этот шаг? Так она опозорится на весь мир, в таком случае.
104
27
россия
турция
республика крым
сша
украина
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_0:315:2997:2001_1400x0_80_0_0_be62f0f4dc91847186b0d2d6f04004f2.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, нато, турция, республика крым, сша, украина, в мире

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

17:27 24.06.2020 (обновлено: 23:44 24.06.2020)
71897
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Среди других пунктов плана — ликвидация баз США и НАТО в регионе, признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана, обеспечение мира в Сирии и ее территориальной целостности, прекращение вмешательства США в Ливии.
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На совещании выступила председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили, которая рассказала о значительных переменах к лучшему в положении крымских татар после воссоединения Крыма с Россией.
"Крымско-татарский язык стал официальным. Мы получили права других тюркских народов в России. В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились. За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться", — отметила она.
Выступивший на совещании аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек призвал МИД Турции немедленно установить отношения с Крымом и по договоренности с Россией стать гарантом прав крымских татар.
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"У меня крымское происхождение, я шесть лет учился в Крыму, окончил аспирантуру и магистратуру по русской филологии. Крым по факту никогда не был украинской землей, на протяжении шести лет я не встречал там людей, которые говорят по-украински. Открыты ли сейчас наши школы и мечети в Крыму? Открыты. Но в крымской политике у нас пока не задействованы наши депутаты и министры. Мы должны исправить это", — сказал Орнек.
Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы — оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. "Наиболее важной особенностью Черноморско-средиземноморского плана дружбы и мира является его целостность. Этот план основан на укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией", — добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияНАТОТурцияРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я так понимаю, что это партия фашистов, ведь они хотят в том числе признания самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.
24 июня, 19:16
ОЛОлег Ливанов
104032254
Особенно вот этот пункт "признание Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра". То есть, они хотят, чтобы Турция признала Крым и Абхазию, а Россия "Северный Кипр". И вы всерьёз верите, что Россия пойдёт на этот шаг? Так она опозорится на весь мир, в таком случае.
24 июня, 19:16
FBFed BI
69051128
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