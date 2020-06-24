Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Турецкая партия Vatan ("Родина") в ходе рабочего совещания в онлайн-формате представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, куда входит признание Крыма российским, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

На совещании выступила председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили, которая рассказала о значительных переменах к лучшему в положении крымских татар после воссоединения Крыма с Россией.

"Крымско-татарский язык стал официальным. Мы получили права других тюркских народов в России. В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились. За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться", — отметила она.

Выступивший на совещании аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек призвал МИД Турции немедленно установить отношения с Крымом и по договоренности с Россией стать гарантом прав крымских татар.

"У меня крымское происхождение, я шесть лет учился в Крыму, окончил аспирантуру и магистратуру по русской филологии. Крым по факту никогда не был украинской землей, на протяжении шести лет я не встречал там людей, которые говорят по-украински. Открыты ли сейчас наши школы и мечети в Крыму? Открыты. Но в крымской политике у нас пока не задействованы наши депутаты и министры. Мы должны исправить это", — сказал Орнек.

Глава бюро международных отношений партии Vatan Семих Корай отметил, что главная цель Черноморско-средиземноморского плана мира и дружбы — оставить США в одиночестве в регионе, реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза. "Наиболее важной особенностью Черноморско-средиземноморского плана дружбы и мира является его целостность. Этот план основан на укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией", — добавил он.