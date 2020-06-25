https://ria.ru/20200625/1573462627.html
Шеф полиции Тусона подал в отставку после гибели мужчины при задержании
Начальник полиции города Тусон в американском штате Аризона Крис Магнус подал прошение об отставке после инцидента с гибелью латиноамериканца после задержания... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:02
2020-06-25T14:02
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
тусон
сша
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, тусон, сша, в мире
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Начальник полиции города Тусон
в американском штате Аризона Крис Магнус подал прошение об отставке после инцидента с гибелью латиноамериканца после задержания сотрудниками правоохранительных органов, сообщает местное издание Arizona Republic
.
Инцидент произошел в конце апреля. Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом бабушки 27-летнего Карлоса Инграма Лопеса после того, как женщина позвонила в полицию и заявила, что ее внук "пьян, кричит и бегает по дому голый". Согласно видео, полученному с нательной камеры одного из офицеров, прибывшие на место полицейские догнали молодого человека, положили его лицом вниз и надели наручники. В таком положении Лопес пролежал в течение 12 минут. На записи видно, что он тяжело дышит и кричит: "Простите!". Он также жалуется, что не может дышать и просит дать ему стакан воды. При этом один из полицейских сидит на его ногах, а другой держит его руки за спиной. Позднее у молодого человека произошла остановка сердца, в результате которой он скончался.
Как заявил Магнус, трое полицейских, участвующих в задержании Лопеса, уже ушли в отставку. Он добавил, что они не были привлечены к уголовной ответственности, но отметил, что административное расследование выявило несколько нарушений, допущенных во время задержания.
"Чтобы продемонстрировать мою готовность взять на себя ответственность за эти ошибки, я подаю заявление об отставке", - заявил Магнус. При этом не уточняется, приняла ли мэр города Регина Ромеро его заявление.
По данным издания, в отчете судмедэксперта, опубликованного в среду, говорится, что причиной смерти Лопеса стала "внезапная остановка сердца в условиях острой интоксикации кокаином и ограничении движения".