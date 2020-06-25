Шеф полиции Тусона подал в отставку после гибели мужчины при задержании

Инцидент произошел в конце апреля. Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом бабушки 27-летнего Карлоса Инграма Лопеса после того, как женщина позвонила в полицию и заявила, что ее внук "пьян, кричит и бегает по дому голый". Согласно видео, полученному с нательной камеры одного из офицеров, прибывшие на место полицейские догнали молодого человека, положили его лицом вниз и надели наручники. В таком положении Лопес пролежал в течение 12 минут. На записи видно, что он тяжело дышит и кричит: "Простите!". Он также жалуется, что не может дышать и просит дать ему стакан воды. При этом один из полицейских сидит на его ногах, а другой держит его руки за спиной. Позднее у молодого человека произошла остановка сердца, в результате которой он скончался.