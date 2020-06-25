Депутат: оказывающие информподдержку схиигумену с Урала тоже виновны

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В истории со схиигуменом Сергием (Романовым), который отказался подчиниться решению церковных властей о его запрете в служении, ответственность должны нести и те из его идейных соратников, которые обеспечивает Романову информационную поддержку, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
"Не только организаторы подобных расколов, а особенно их вполне циничные, рационально настроенные вдохновители - те, кто стоит рядом и кто пытается управлять этой ситуацией, используя информационные технологии для того, чтобы усилить давление на Русскую православную церковь, на наше государство, должны понимать, что не только история вас осудит, но что и православное сообщество, и наш народ, и наше государство смогут дать адекватный ответ происходящему", - сказал Гаврилов.
Выступления Романова появляются на YouTube, как правило, в аккаунте одного из блогеров, находящихся под его духовным руководством.
17 июня, 22:29Сказано в эфиреСхиигумен Сергий Романов захватил женский монастырь. Что происходит?В РПЦ разразился скандал. Схиигумен Сергий (Романов), захватил Среднеуральский женский монастырь. Ранее отец Сергий, по решению церковного суда, был отстранён от служения. Решение было принято на основе проповедей схиигумена, в которых он называл коронавирус "псевдопандемией" и призывал прихожан выходить на улицу, "не боясь полиции и Росгвардии".
По словам Гаврилова, вся история развития христианства в мире показывает, что в Церкви всегда появлялись и появляются разного рода радикальные течения и секты, попытки расколов. "Они часто основаны на прелести (заблуждении - ред.) их организаторов, вдохновителей, на гордыне, на отходе от православия, от вероучения, на попытке поставить под сомнение святость Церкви, отказе от почитания священноначалия - такие случаи в истории были всегда, в том числе и в России. Но обычно эти все вдохновители сект плохо кончали, что оборачивалось часто проблемами или даже трагедий для их последователей", - сказал депутат.
Он добавил, что ему "бесконечно жаль" тех людей, которые пошли за радикальными призывами схиигумена с Урала. "Мы молимся за тех людей, которые оказались во власти одержимых гордыней или используются как несознательный объект в рамках вполне внешних политических манипуляций, информационных гибридных войн", - добавил Гаврилов.
Ранее схиигумен Сергий (Романов) проклял закрывающих храмы во время распространения коронавируса. На него было заведено административное дело из-за его высказываний о "псевдопандемии" COVID-19 и о том, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы с целью протеста епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать, но он, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов. Рассмотрение административного дела назначено на 7 июля.
Схиигумен Сергий должен будет предстать и перед церковным судом. Первое заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.