Депутат: оказывающие информподдержку схиигумену с Урала тоже виновны

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В истории со схиигуменом Сергием (Романовым), который отказался подчиниться решению церковных властей о его запрете в служении, ответственность должны нести и те из его идейных соратников, которые обеспечивает Романову информационную поддержку, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Не только организаторы подобных расколов, а особенно их вполне циничные, рационально настроенные вдохновители - те, кто стоит рядом и кто пытается управлять этой ситуацией, используя информационные технологии для того, чтобы усилить давление на Русскую православную церковь, на наше государство, должны понимать, что не только история вас осудит, но что и православное сообщество, и наш народ, и наше государство смогут дать адекватный ответ происходящему", - сказал Гаврилов.

Выступления Романова появляются на YouTube, как правило, в аккаунте одного из блогеров, находящихся под его духовным руководством.

По словам Гаврилова, вся история развития христианства в мире показывает, что в Церкви всегда появлялись и появляются разного рода радикальные течения и секты, попытки расколов. "Они часто основаны на прелести (заблуждении - ред.) их организаторов, вдохновителей, на гордыне, на отходе от православия, от вероучения, на попытке поставить под сомнение святость Церкви, отказе от почитания священноначалия - такие случаи в истории были всегда, в том числе и в России. Но обычно эти все вдохновители сект плохо кончали, что оборачивалось часто проблемами или даже трагедий для их последователей", - сказал депутат.

Он добавил, что ему "бесконечно жаль" тех людей, которые пошли за радикальными призывами схиигумена с Урала. "Мы молимся за тех людей, которые оказались во власти одержимых гордыней или используются как несознательный объект в рамках вполне внешних политических манипуляций, информационных гибридных войн", - добавил Гаврилов.

Ранее схиигумен Сергий (Романов) проклял закрывающих храмы во время распространения коронавируса. На него было заведено административное дело из-за его высказываний о "псевдопандемии" COVID-19 и о том, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы с целью протеста епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать, но он, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов. Рассмотрение административного дела назначено на 7 июля.