Мишустин надеется, что закон по недопущению повтора ЧС в Норильске примут

"Наша главная задача - не допустить повторения недавней ситуации в Норильске. Для этого мы формулируем правовую базу, которая позволит прежде всего оперативно и полностью ликвидировать последствия таких чрезвычайных происшествий. Рассчитываю, что при поддержке парламентариев этот важный законопроект будет принят уже в эту сессию", - сказал он на заседании правительства.