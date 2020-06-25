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Мишустин надеется, что закон по недопущению повтора ЧС в Норильске примут
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что законопроект, направленный на недопущение повторения ЧС в Норильске, будет принят в эту сессию. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:04
новости - экология
разлив дизельного топлива в норильске
михаил мишустин
красноярский край
норильск
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости - экология, разлив дизельного топлива в норильске, михаил мишустин, красноярский край, норильск

Мишустин надеется, что закон по недопущению повтора ЧС в Норильске примут

14:04 25.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что законопроект, направленный на недопущение повторения ЧС в Норильске, будет принят в эту сессию.
"Наша главная задача - не допустить повторения недавней ситуации в Норильске. Для этого мы формулируем правовую базу, которая позволит прежде всего оперативно и полностью ликвидировать последствия таких чрезвычайных происшествий. Рассчитываю, что при поддержке парламентариев этот важный законопроект будет принят уже в эту сессию", - сказал он на заседании правительства.
Премьер напомнил, что президент поручил правительству совместно с депутатами Госдумы ускорить принятие законопроекта, который направлен на предупреждение и ликвидацию возможных аварий с разливом нефти на суше. Документ прошел первое чтение, и кабмин рассматривает проект поправок ко второму чтению, подготовленный правительством для внесения в Госдуму.
"Поправки тщательно прорабатывались. Учтены рекомендации экспертного сообщества, а также экологических организаций. Законопроект предусматривает, что компании, которые занимаются добычей, транспортировкой, хранением нефти и продуктов ее переработки, должны будут утверждать планы ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и проводить соответствующие учения, а также создавать специальные резервные фонды, из которых будет финансироваться устранение последствий таких разливов", - сказал премьер.
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Новости - ЭкологияРазлив дизельного топлива в НорильскеМихаил МишустинКрасноярский крайНорильск
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