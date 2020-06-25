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Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях "низкого качества"
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:40
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людмила денисова
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ситуация на украине, людмила денисова, андрей денисов, верховная рада украины, великобритания, валерий третьяков, украина, в мире

Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях "низкого качества"

13:40 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
Ранее Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества". Она также рассказала, что в ряде стран есть очень жесткая политика в отношении безработных. Депутат Рады заявила, что в Великобритании экс-замминистра соцполитики предлагал стерилизовать всех, кто хочет получать соцпомощь, и добавила, что экс-премьер Сингапура Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования. Парламентарий считает, что нужно очень жесткими методами "выкорчевывать" в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами.
"Осуждая высказывания главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народного депутата Галины Третьяковой о праве государства вмешиваться в личную жизнь граждан, обращаюсь к главе парламента, народным депутатам Украины принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступления от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов", - написала Денисова в своем Telegram-канале.
По ее словам, семейная, социальная политика должны основываться на принципах невмешательства в личную жизнь человека, уважения к его семейному и имущественному положению, достойного отношения к человеку и его жизненных обстоятельств, учитывая при этом необходимость обеспечения адресной помощи именно тем семьям и детям, которые в ней нуждаются.
"Поэтому решительно осуждаю любые призывы к таким методам, как принудительная кастрация, стерилизация человека, заявления о делении на качественных и некачественных детей", - написала Денисова.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что число безработных на Украине за период карантина, введенного из-за коронавируса, выросло в десять раз. По его данным на середину июня, статус безработных в стране имеют более 500 тысяч человек.
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Ситуация на УкраинеЛюдмила ДенисоваАндрей ДенисовВерховная Рада УкраиныВеликобританияВалерий ТретьяковУкраинаВ мире
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