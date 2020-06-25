Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях "низкого качества"

"Осуждая высказывания главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народного депутата Галины Третьяковой о праве государства вмешиваться в личную жизнь граждан, обращаюсь к главе парламента, народным депутатам Украины принять все возможные меры, направленные на недопущение посягательств на основополагающие права человека, отступления от демократических ценностей и не допускать дискриминационных призывов", - написала Денисова в своем Telegram-канале.

По ее словам, семейная, социальная политика должны основываться на принципах невмешательства в личную жизнь человека, уважения к его семейному и имущественному положению, достойного отношения к человеку и его жизненных обстоятельств, учитывая при этом необходимость обеспечения адресной помощи именно тем семьям и детям, которые в ней нуждаются.