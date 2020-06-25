Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии, заявил Песков

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить вмешательство извне в выборы в республике.
"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Лукашенко.
"Вчера, конечно, не было возможности для каких-то обстоятельных бесед. Была возможность только для кратких реплик и обмена мнениями на полях", - добавил он, отвечая на вопрос о том, удалось ли в среду Лукашенко и Путину обсудить тему выборов.