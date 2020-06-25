Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии, заявил Песков

"Вчера, конечно, не было возможности для каких-то обстоятельных бесед. Была возможность только для кратких реплик и обмена мнениями на полях", - добавил он, отвечая на вопрос о том, удалось ли в среду Лукашенко и Путину обсудить тему выборов.