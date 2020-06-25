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Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии, заявил Песков
Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:12
президентская кампания в белоруссии
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президентская кампания в белоруссии, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика

Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии, заявил Песков

13:12 25.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудить вмешательство извне в выборы в республике.
"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Лукашенко.
"Вчера, конечно, не было возможности для каких-то обстоятельных бесед. Была возможность только для кратких реплик и обмена мнениями на полях", - добавил он, отвечая на вопрос о том, удалось ли в среду Лукашенко и Путину обсудить тему выборов.
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Президентская кампания в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияПолитика
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