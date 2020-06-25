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В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:51
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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Мели Емеля, твоя неделя.... Публично Лукашенко только гадости говорит про Россию. А что он там сказал хорошего Путину, один на один, не известно. И сказал ли.... Это не союзник и даже не партнёр, это предатель!!!!!
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„С такими друзьями враги не нужны.“ — (c) Лоуренс Питер
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россия
белоруссия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России

13:02 25.06.2020 (обновлено: 13:51 25.06.2020)
419501
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко, который заявил, что "в ближайшее время" собирается обсудить с Владимиром Путиным влияние "кукловодов" из России на предвыборные процессы в стране.
"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии", — сказал Песков.
Он также отметил, что Минск не представил никаких доказательств вмешательства Москвы в выборы. По его словам, это заставляет задуматься о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения".
Песков уточнил, что накануне Путин и Лукашенко, прилетевший в Москву на парад Победы, смогли кратко пообщаться в кулуарах. Два лидера "продолжат свой диалог, общаются они часто и содержательно", добавил представитель Кремля.
Он также напомнил, что со стороны Лукашенко было "очень много добрых заявлений" о России.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он заявлял, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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Обсудить 56
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Мели Емеля, твоя неделя.... Публично Лукашенко только гадости говорит про Россию. А что он там сказал хорошего Путину, один на один, не известно. И сказал ли.... Это не союзник и даже не партнёр, это предатель!!!!!
25 июня, 13:07
Стас Новиков
31711243235
„С такими друзьями враги не нужны.“ — (c) Лоуренс Питер
25 июня, 13:26
Шалтай Болтай
285617152
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