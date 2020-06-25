В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко, который заявил, что "в ближайшее время" собирается обсудить с Владимиром Путиным влияние "кукловодов" из России на предвыборные процессы в стране.
"Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника Белоруссии", — сказал Песков.
Он также отметил, что Минск не представил никаких доказательств вмешательства Москвы в выборы. По его словам, это заставляет задуматься о том, "насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения".
Песков уточнил, что накануне Путин и Лукашенко, прилетевший в Москву на парад Победы, смогли кратко пообщаться в кулуарах. Два лидера "продолжат свой диалог, общаются они часто и содержательно", добавил представитель Кремля.
Он также напомнил, что со стороны Лукашенко было "очень много добрых заявлений" о России.
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, Лукашенко баллотируется на шестой срок. Он заявлял, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране", и просил не ставить его перед выбором между демократичным и силовым решением ситуации. При этом, по словам Лукашенко, властям удалось сорвать масштабный план по дестабилизации страны.
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