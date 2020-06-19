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Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики удалось сорвать план по дестабилизации страны. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T13:50
дело белгазпромбанка
белгазпромбанк
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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дело белгазпромбанка, белгазпромбанк, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии

12:08 19.06.2020 (обновлено: 13:50 19.06.2020)
46227
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики удалось сорвать план по дестабилизации страны.

"Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему "Майдану", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

По словам главы государства, удалось сорвать маски не только с "кукол" внутри страны, но и с "кукловодов, которые сидят за пределами" Белоруссии.
По мнению Лукашенко, сейчас "фокус всех политических интересов" как Запада, так и Востока сконцентрировался на Белоруссии.
Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске
12:14
Расследовать "дело Белгазпромбанка" поручили КГБ Белоруссии
Белорусский лидер подчеркнул, что как президент и как человек, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства", никому не позволит сломать страну.
Накануне силовики задержали претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, который ранее на протяжении 20 лет возглавлял Белгазпромбанк.
Его обвиняют в попытке повлиять на свидетелей и сокрытии улик.
В головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, которая вывела за границу более 430 миллионов долларов.
По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры.
Виктор Бабарико
13:03
Имущество семьи претендента в президенты Белоруссии Бабарико арестовали
Сам Бабарико заявлял, что действия властей носят заказной политический характер.
В Комитете госконтроля РИА Новости сообщили, что материалы дела передали в Генпрокуратуру.
В свою очередь, генпрокурор Александр Конюк отметил, что ведомство увидело в действиях фигурантов "реальную угрозу интересам национальной безопасности", поэтому расследование поручили КГБ.
Белгазпромбанк работает в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.
В "Газпроме" смену руководства банка и задержание топ-менеджмента назвали незаконными.
Ситуация у здания Белгазпромбанка
12:14
ГП Белоруссии возбудила еще одно уголовное дело по Белгазпромбанку
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Дело БелгазпромбанкаБелгазпромбанкАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пересажал всех пророссийских кандидатов и назвал это срывом майдана. Гениально. И тишина в Беларуси.
19 июня, 12:15
Good Day
134911129
Еще 5 лет народ не выдержит
19 июня, 12:11
Anraeth Erith
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