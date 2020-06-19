Лукашенко заявил о предотвращении "Майдана" в Белоруссии

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Президент Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики удалось сорвать план по дестабилизации страны.

"Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему "Майдану", — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь .

По словам главы государства, удалось сорвать маски не только с "кукол" внутри страны, но и с "кукловодов, которые сидят за пределами" Белоруссии.

По мнению Лукашенко , сейчас "фокус всех политических интересов" как Запада, так и Востока сконцентрировался на Белоруссии.

Белорусский лидер подчеркнул, что как президент и как человек, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства", никому не позволит сломать страну.

Накануне силовики задержали претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, который ранее на протяжении 20 лет возглавлял Белгазпромбанк.

Его обвиняют в попытке повлиять на свидетелей и сокрытии улик.

В головном офисе Белгазпромбанка в Минске прошли обыски. Комитет госконтроля Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, которая вывела за границу более 430 миллионов долларов.

По уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком, задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры.

Сам Бабарико заявлял, что действия властей носят заказной политический характер.

В Комитете госконтроля РИА Новости сообщили, что материалы дела передали в Генпрокуратуру.

В свою очередь, генпрокурор Александр Конюк отметил, что ведомство увидело в действиях фигурантов "реальную угрозу интересам национальной безопасности", поэтому расследование поручили КГБ.

Белгазпромбанк работает в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций, Госкомимуществу Белоруссии — 0,097% акций.