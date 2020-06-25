https://ria.ru/20200625/1573458264.html
На Шри-Ланке перенесли суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых
Суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых на Шри-Ланке, продолжится 2 июля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Коломбо. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:00
2020-06-25T13:00
александр игнатенко
коломбо
ростов-на-дону
шри-ланка
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр игнатенко, коломбо, ростов-на-дону, шри-ланка, в мире
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых на Шри-Ланке
, продолжится 2 июля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Коломбо
.
Судебный процесс начался 28 мая, следующее заседание было назначено на 25 июня.
"Суд перенесён на 2 июля", - сказали в посольстве, не раскрыв подробностей состоявшегося сегодня заседания.
Как писали ранее СМИ, сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко
рассказал в соцсетях, что ему грозит до 40 лет лишения свободы за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке. Россиянин и его коллеги были задержаны сотрудниками национального парка, которые нашли в карманах Игнатенко мертвых жуков. У россиян забрали документы и мобильные телефоны, закрыли на ночь в рабочем помещении парка и привлекли полицию, писали СМИ.
В посольстве РФ на Шри-Ланке РИА Новости подтвердили факт задержания российских граждан и заявили, что дипмиссии удалось добиться, чтобы их выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.
Позднее на сайте МИД России уточнялось, что россияне были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению "в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных, количество которых устанавливается следствием".
По предварительным данным, россиянам может грозить штраф, размер которого будет определен после установления нанесенного ущерба.