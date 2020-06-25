На Шри-Ланке перенесли суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых на Суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых на Шри-Ланке , продолжится 2 июля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Коломбо

Судебный процесс начался 28 мая, следующее заседание было назначено на 25 июня.

"Суд перенесён на 2 июля", - сказали в посольстве, не раскрыв подробностей состоявшегося сегодня заседания.

Как писали ранее СМИ, сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко рассказал в соцсетях, что ему грозит до 40 лет лишения свободы за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке. Россиянин и его коллеги были задержаны сотрудниками национального парка, которые нашли в карманах Игнатенко мертвых жуков. У россиян забрали документы и мобильные телефоны, закрыли на ночь в рабочем помещении парка и привлекли полицию, писали СМИ.

В посольстве РФ на Шри-Ланке РИА Новости подтвердили факт задержания российских граждан и заявили, что дипмиссии удалось добиться, чтобы их выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.

Позднее на сайте МИД России уточнялось, что россияне были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению "в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных, количество которых устанавливается следствием".