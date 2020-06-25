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На Шри-Ланке перенесли суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых
Суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых на Шри-Ланке, продолжится 2 июля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Коломбо. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T13:00
александр игнатенко
коломбо
ростов-на-дону
шри-ланка
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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александр игнатенко, коломбо, ростов-на-дону, шри-ланка, в мире

На Шри-Ланке перенесли суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых

13:00 25.06.2020
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© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
© AP Photo / Eranga Jayawardena
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Суд над россиянами, задержанными за сбор насекомых на Шри-Ланке, продолжится 2 июля, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Коломбо.
Судебный процесс начался 28 мая, следующее заседание было назначено на 25 июня.
"Суд перенесён на 2 июля", - сказали в посольстве, не раскрыв подробностей состоявшегося сегодня заседания.
Как писали ранее СМИ, сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко рассказал в соцсетях, что ему грозит до 40 лет лишения свободы за сбор мертвых насекомых на Шри-Ланке. Россиянин и его коллеги были задержаны сотрудниками национального парка, которые нашли в карманах Игнатенко мертвых жуков. У россиян забрали документы и мобильные телефоны, закрыли на ночь в рабочем помещении парка и привлекли полицию, писали СМИ.
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В посольстве РФ на Шри-Ланке РИА Новости подтвердили факт задержания российских граждан и заявили, что дипмиссии удалось добиться, чтобы их выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде.
Позднее на сайте МИД России уточнялось, что россияне были задержаны 26 февраля в городе Нувара-Элия (Шри-Ланка) по обвинению "в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым (жукам) и особям некоторых видов мелких животных, количество которых устанавливается следствием".
По предварительным данным, россиянам может грозить штраф, размер которого будет определен после установления нанесенного ущерба.
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Александр ИгнатенкоКоломбоРостов-на-ДонуШри-ЛанкаВ мире
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