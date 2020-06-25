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Врачи обнаружили превышение уровня шума на МКС
Российские врачи обнаружили превышение уровня шума в каютах российских и американских модулей на Международной космической станции, для защиты слуха советовали... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:48
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
российская академия наук
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук

Врачи обнаружили превышение уровня шума на МКС

12:47 25.06.2020 (обновлено: 12:48 25.06.2020)
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© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС
© NASA / Andrew Morgan
Вид на Землю с МКС . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские врачи обнаружили превышение уровня шума в каютах российских и американских модулей на Международной космической станции, для защиты слуха советовали космонавтам закрывать двери кают во время сна.
Такая информация приведена в отчете врачей Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов, опубликованном в журнале "Пилотируемые полеты в космос".
"В каютах СМ РС (служебный модуль "Звезда" российского сегмента МКС - ред.) уровни звука превышали допустимые значения на 1,1–4,6 децибел. По сравнению с предыдущими замерами от 10 марта 2019 года, уровни звука в каютах повысились на 1,8 децибел в правой каюте, а в левой каюте практически не изменились", - говорится в докладе.
Врачи отметили, что повышение уровня шума также зафиксировано в каютах американского сегмента станции, находящихся в модуле Harmony.
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"В связи с тем, что уровни звука в СМ РС МКС превышали допустимые значения, экипажу рекомендовалось использование индивидуальных средств защиты от шума (наушники с активным шумоподавлением), а также закрывать дверь каюты на время сна", - сообщается в отчёте.
Медики также отметили превышение допустимого уровня шума на рабочих местах, как в российских, так и американских модулях.
"На рабочих местах в СМ РС уровни звука превышали допустимые значения на 1,0–5,1 децибел с максимальным значением в районе системы очистки атмосферы "Воздух" и в районе медицинского шкафа. По сравнению с предыдущими замерами от 10 марта 2019 года, уровни звука на рабочих местах СМ повысились на 1,1–3,5 децибел", - говорится в отчете.
Основной шум на МКС идёт от работающих вентиляторов и аппаратуры.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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