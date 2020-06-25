В Неваде введут масочный режим

Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США. Архивное фото

Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США

© AP Photo / Bebeto Matthews Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор штата Невада Стив Сисолак объявил, что с пятницы ношение маски в общественных местах, включая казино Губернатор штата Невада Стив Сисолак объявил, что с пятницы ношение маски в общественных местах, включая казино Лас-Вегаса , станет обязательным для жителей и гостей штата в рамках борьбы с распространением коронавируса , говорится в сообщении, опубликованном в его Twitter

"Я подписал постановление с новым требованием для жителей и гостей Невады носить маски... во время посещения общественных мест. Данное постановление вступает в силу в пятницу", - заявил Сисолак.

That’s why, today, I signed a directive with a new requirement for Nevadans and visitors to wear a cover their nose and mouth with a mask or face covering, when in public space, whether publicly or privately owned. This directive is effective on Friday. — Governor Sisolak (@GovSisolak) June 25, 2020

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном офисом губернатора, постановлению предшествовал рост случаев заражения коронавирусом, наблюдавшийся на протяжении четырех недель.

"Пандемия еще не закончилась... мы все еще находимся на середине первой волны COVID. Поэтому, пожалуйста, надевайте маску каждый раз, как покидаете дом. Когда идете в ресторан, аптеку, казино, носите маску", - заявил губернатор.

Как пишет газета Wall Street Journal, ранее работники гостиничного бизнеса обратились к местным властям с просьбой вмешаться и сделать требование носить маски в казино обязательным. По данным издания, ношение масок для гостей казино было необязательным, начиная с открытия заведений 4 июня.

По последним данным, на территории штата Невада зафиксировано в общей сложности 14 362 случая заражения коронавирусом, 494 человека скончались.