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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573457441.html
В Неваде введут масочный режим
Губернатор штата Невада Стив Сисолак объявил, что с пятницы ношение маски в общественных местах, включая казино Лас-Вегаса, станет обязательным для жителей и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
лас-вегас
невада
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, лас-вегас, невада, в мире

В Неваде введут масочный режим

12:51 25.06.2020
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Bebeto Matthews
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор штата Невада Стив Сисолак объявил, что с пятницы ношение маски в общественных местах, включая казино Лас-Вегаса, станет обязательным для жителей и гостей штата в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном в его Twitter.
"Я подписал постановление с новым требованием для жителей и гостей Невады носить маски... во время посещения общественных мест. Данное постановление вступает в силу в пятницу", - заявил Сисолак.
Как сообщается в пресс-релизе, распространенном офисом губернатора, постановлению предшествовал рост случаев заражения коронавирусом, наблюдавшийся на протяжении четырех недель.
"Пандемия еще не закончилась... мы все еще находимся на середине первой волны COVID. Поэтому, пожалуйста, надевайте маску каждый раз, как покидаете дом. Когда идете в ресторан, аптеку, казино, носите маску", - заявил губернатор.
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Как пишет газета Wall Street Journal, ранее работники гостиничного бизнеса обратились к местным властям с просьбой вмешаться и сделать требование носить маски в казино обязательным. По данным издания, ношение масок для гостей казино было необязательным, начиная с открытия заведений 4 июня.
По последним данным, на территории штата Невада зафиксировано в общей сложности 14 362 случая заражения коронавирусом, 494 человека скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Лас-ВегасНевадаВ мире
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