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В Кузбассе задержали вандала, разорившего могилу ветерана войны
Полицейские в Кузбассе задержали жителя Ленинска-Кузнецкого, разорившего могилу ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:27
великая отечественная война (1941-1945)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
происшествия
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ленинск-кузнецкий
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
великая отечественная война (1941-1945), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе задержали вандала, разорившего могилу ветерана войны

12:27 25.06.2020
409
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали жителя Ленинска-Кузнецкого, разорившего могилу ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
В ходе мониторинга СМИ и интернета полицейские выявили информацию о том, что на кладбище в Ленинске-Кузнецком неизвестный похитил металлические конструкции ограды могилы ветерана ВОВ.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, угрозу убийством и управление транспортом в нетрезвом виде 24-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что похищенные металлические детали сдал в пункт приема металлов, а вырученные денежные средства потратил", – сообщает ведомство.
Сотрудники полиции проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Свою проверку проводит и СУСК РФ по Кемеровской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Автомобиль Прокуратуры России
25 мая, 19:28
В Подмосковье задержали осквернившего мемориал ВОВ вандала
11000110
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Великая Отечественная война (1941-1945)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ленинск-КузнецкийКемеровская областьПроисшествия
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