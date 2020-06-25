В Кузбассе задержали вандала, разорившего могилу ветерана войны

КЕМЕРОВО, 25 июн - РИА Новости. Полицейские в Кузбассе задержали жителя Ленинска-Кузнецкого, разорившего могилу ветерана Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
В ходе мониторинга СМИ и интернета полицейские выявили информацию о том, что на кладбище в Ленинске-Кузнецком неизвестный похитил металлические конструкции ограды могилы ветерана ВОВ.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, угрозу убийством и управление транспортом в нетрезвом виде 24-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что похищенные металлические детали сдал в пункт приема металлов, а вырученные денежные средства потратил", – сообщает ведомство.
Сотрудники полиции проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Свою проверку проводит и СУСК РФ по Кемеровской области, сообщила пресс-служба ведомства.