В Кузбассе задержали вандала, разорившего могилу ветерана войны

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Ленинск-Кузнецкий" по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, угрозу убийством и управление транспортом в нетрезвом виде 24-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что похищенные металлические детали сдал в пункт приема металлов, а вырученные денежные средства потратил", – сообщает ведомство.