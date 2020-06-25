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Эксперт оценил отказ Японии от размещения американской системы ПРО
Отказ Токио от американской системы ПРО вызван финансовыми проблемами, но страна может найти альтернативные решения, считает эксперт РСМД, заведующий кафедрой... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:26
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таро коно, дмитрий стрельцов, дональд трамп, кндр (северная корея), япония, сша, в мире

Эксперт оценил отказ Японии от размещения американской системы ПРО

12:26 25.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио, Япония
Токио, Япония
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Отказ Токио от американской системы ПРО вызван финансовыми проблемами, но страна может найти альтернативные решения, считает эксперт РСМД, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России Дмитрий Стрельцов.
Ранее министр обороны Японии Таро Коно заявил, что Совет национальной безопасности страны принял решение отказаться от размещения двух американских комплексов наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore. При этом он отметил, что для полноценного обеспечения безопасности Японии одних только эсминцев, оснащенных информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis), недостаточно.
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Решение о размещении на территории Японии двух американских наземных комплексов было принято в 2017 году на фоне продолжавших пусков северокорейских ракет. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. Как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.

Несколько причин

Стрельцов считает, что решение было принято в силу ряда причин, главной из которых является необходимость экономии средств в тяжелой экономической ситуации.
"Самая большая (причина – ред.), я считаю, - это финансовые проблемы. Размещение этих комплексов сопряжено с огромными затратами, а в то же время есть технические проблемы, связанные с этими комплексами в том плане, что они без дополнительной модернизации неэффективны и недостаточно бы защищали Японию", - заявил он РИА Новости.
По оценке эксперта, пойти на такой шаг также позволило текущее состояние американо-японских отношений. Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы союзники сами несли больше расходов на собственную оборону, но и маневра для принятия собственных решений у союзников таким образом больше.
Отказ от размещения систем также был связан с критикой со стороны населения районов, где их планировалось дислоцировать. Также существовали опасения в плане безопасности местного населения при осуществлении пусков, добавил эксперт.
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Альтернативы есть

Токио может найти другие варианты обеспечения безопасности взамен Aegis Ashore, считает Стрельцов.
"Альтернативы всегда есть. Может быть, менее дорогостоящие комплексы, может быть, морского базирования, потому что оно более мобильное и в то же время не затрагивает внутриполитических вопросов и населения страны в плане безопасности. Это первое. Второй вариант – это альтернативные технические решения, связанные с противоракетами", - заявил он.
Например, для обеспечения безопасности перед ракетной угрозой со стороны КНДР Япония может усилить слежение за ситуацией в этой стране, отметил он.

Соседи оценят

Решение Токио, скорее всего, будет позитивно воспринято в Москве и Пекине, считает Стрельцов.
"Я думаю, что это будет воспринято и в России, и в Китае как шаг большей независимости Японии от США. В глазах Пекина и Москвы эти комплексы были недружественными действиями, сейчас, если Токио откажется, конечно, будет меньше поводов для критики Японии", - пояснил эксперт.
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Таро КоноДмитрий СтрельцовДональд ТрампКНДР (Северная Корея)ЯпонияСШАВ мире
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