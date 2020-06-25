Эксперт оценил идею выплат за отказ от места в детсаду

"Может так получиться, что люди будут отказываться ради денег, а сами сумеют ли создать условия для ребенка дома... Все-таки у нас дошкольное образование признано уровнем образования и требует специальной подготовки, не менее серьезной, чем преподавание в средней школе или в начальной школе. Поэтому может просто произойти некий массовый исход и обмен мест на деньги, что тоже неправильно", - заявил Гусев РИА Новости.