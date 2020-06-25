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Эксперт оценил идею выплат за отказ от места в детсаду
Инициатива установить семьям ежемесячную выплату за отказ от места в детском саду - неожиданная, дошкольное образование является одним из уровней образования,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:48
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РИА Новости
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353
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социальный навигатор, сн_образование, алексей гусев, василий власов, общество

Эксперт оценил идею выплат за отказ от места в детсаду

12:24 25.06.2020 (обновлено: 12:48 25.06.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота дежурного детского сада
Работа дежурного детского сада
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инициатива установить семьям ежемесячную выплату за отказ от места в детском саду - неожиданная, дошкольное образование является одним из уровней образования, оно требует специальной подготовки и неизвестно, смогут ли родители обеспечить его дома, считает руководитель Национальной родительской ассоциации, многодетный отец Алексей Гусев.
Ранее RT сообщил, что депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату в размере регионального минимального размера оплаты труда для семей, которые откажутся от места в детском саду, на период, который ребенок в нем должен был бы провести. По его мнению, это должно решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях, поскольку родители, которым есть с кем оставить ребенка, могли бы предпочесть финансовую компенсацию. Власов также добавил, что семьи смогут в любой момент изменить решение и вернуться в очередь на место.
По мнению Гусева, такая инициатива неожиданна, над ней надо серьезно поразмышлять, обсудить с родителями и специалистами. Он отметил, что необходимо разбираться, в каких обстоятельствах, при каких вводных стоит разрешать такой обмен.
"Может так получиться, что люди будут отказываться ради денег, а сами сумеют ли создать условия для ребенка дома... Все-таки у нас дошкольное образование признано уровнем образования и требует специальной подготовки, не менее серьезной, чем преподавание в средней школе или в начальной школе. Поэтому может просто произойти некий массовый исход и обмен мест на деньги, что тоже неправильно", - заявил Гусев РИА Новости.
Депутат фракции Справедливая Россия Елена Вторыгина
Вчера, 12:22
Депутат раскритиковала идею о выплатах за отказ от места в детсаду
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАлексей ГусевВасилий ВласовОбщество
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