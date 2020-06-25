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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом
Десять детей есть среди 70 новых выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 4,6 тысячи человек,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пенза
пензенская область
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происшествия
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пенза, пензенская область, пензенский район, происшествия

В Пензенской области выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

12:18 25.06.2020
2005
© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости. Десять детей есть среди 70 новых выявленных заболевших коронавирусом в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 4,6 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 25 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4593. Новых выявленных - 70. Пациенты-дети: семь лет; шесть лет; четыре года; два года; пять лет; 10 лет; восемь лет; шесть лет; 12 лет; 17 лет. География: Пенза - 36, Заречный - 30, Бессоновский район - два, Пензенский район - один, Лопатинский район - один", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области скончались 37 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4100.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ПензаПензенская областьПензенский районПроисшествия
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