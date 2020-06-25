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От участия в ЕГЭ отказались почти десять процентов подавших заявление
Почти 10% от подавших заявление на участие в ЕГЭ в феврале 2020 года отказались от экзамена, это приведет к улучшению среднего результата, считает врио главы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:46
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сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
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РИА Новости
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Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество

От участия в ЕГЭ отказались почти десять процентов подавших заявление

12:13 25.06.2020 (обновлено: 12:46 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
Пакет с экзаменационными заданиями перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 10% от подавших заявление на участие в ЕГЭ в феврале 2020 года отказались от экзамена, это приведет к улучшению среднего результата, считает врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он пояснил, что 73 тысячи человек, которые отказались от экзамена получив аттестат, планировали сдавать русский язык и базовую математику. Оценки такой категории выпускников за прошлые годы, как правило, ниже среднего, уточнил Музаев.
"То есть вот эта когорта, почти 10% от сдающих, она не принимает участие в экзамене, и мы понимаем, что вот здесь уже образовывается у нас то место, так скажем... где мы получим улучшение результата, повышение средних баллов", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Музаев отметил, что в ведомстве исследовали успех выпускников с высокими баллами. Изучение вопроса показало, что подавляющее большинство высокобалльников получили дополнительную подготовку на разнообразных онлайн-ресурсах, в том числе в группах "ВКонтакте", где совместно, без участия взрослых, решают задания ЕГЭ.
"На самом деле, и преподавателями доказано, это самый действенный метод закрепления материала - когда школьник школьнику объясняет на его языке, так скажем, как решать то или иное задание", - уточнил Музаев, отметив, что самоизоляция дала возможность больше готовиться онлайн.
Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Образование - Общество
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