От участия в ЕГЭ отказались почти десять процентов подавших заявление

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Почти 10% от подавших заявление на участие в ЕГЭ в феврале 2020 года отказались от экзамена, это приведет к улучшению среднего результата, считает врио главы Анзор Музаев. Почти 10% от подавших заявление на участие в ЕГЭ в феврале 2020 года отказались от экзамена, это приведет к улучшению среднего результата, считает врио главы Рособрнадзора

Он пояснил, что 73 тысячи человек, которые отказались от экзамена получив аттестат, планировали сдавать русский язык и базовую математику. Оценки такой категории выпускников за прошлые годы, как правило, ниже среднего, уточнил Музаев.

"То есть вот эта когорта, почти 10% от сдающих, она не принимает участие в экзамене, и мы понимаем, что вот здесь уже образовывается у нас то место, так скажем... где мы получим улучшение результата, повышение средних баллов", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

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Музаев отметил, что в ведомстве исследовали успех выпускников с высокими баллами. Изучение вопроса показало, что подавляющее большинство высокобалльников получили дополнительную подготовку на разнообразных онлайн-ресурсах, в том числе в группах "ВКонтакте", где совместно, без участия взрослых, решают задания ЕГЭ.