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Педагоги старшего возраста могут отказаться от проведения ЕГЭ без санкций
Педагоги старшего возраста могут отказаться от участия в организации проведения ЕГЭ без каких-либо санкций, сообщил врио руководителя Федеральной службы по... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:47
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Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
Онлайн-конференция врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева о проведении ЕГЭ в 2020 году
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социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Педагоги старшего возраста могут отказаться от проведения ЕГЭ без санкций

12:05 25.06.2020 (обновлено: 12:47 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченики в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике
Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ученики в классе перед началом единого государственного экзамена по информатике. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Педагоги старшего возраста могут отказаться от участия в организации проведения ЕГЭ без каких-либо санкций, сообщил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
"Мы рекомендовали всем в первую очередь к организации экзамена в роли организаторов привлекать более молодых преподавателей в первую очередь. И рекомендация, в том числе Роспотребнадзора, была на то, чтобы возрастные участники этой процедуры, им организовать вовремя смену. Если есть переживания, что какие-то последствия за это будут, телефоны горячей линии есть, просьба нам позвонить, точечно отработаем, примем все меры, чтобы никаких санкций из-за этого отказа к этому учителю не было", - рассказал Музаев на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос о том, могут ли педагоги в возрасте отказаться от участия в проведении ЕГЭ.
Ситуация, как добавил Музаев, будет отрабатываться ведомством совместно с региональными органами исполнительной власти в сфере образования.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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