Главы ряда регионов Сибири проголосовали по поправкам к Конституции

Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.

Глава Красноярского края Усс с супругой одними из первых проголосовали на избирательном участке, расположенном в лицее №2 на улице Урицкого в Красноярске . Губернаторская чета была в перчатках и масках, проголосовала, соблюдая все меры предосторожности.

"Сегодня действительно большой день, по-настоящему историческое событие, творцами которого являемся мы, граждане нашей страны и, естественно, сибиряки. Предыдущая редакция Конституции принята в очень сложный период. Это был слом эпох, начало 90-х годов. За это время изменилась страна, изменились мы. И Конституция требует новой редакции. То, что предложено сейчас, существенно меняет в лучшую сторону основной закон страны. Но, прежде всего, он становится более социально ориентированным", - сказал Усс журналистам после процедуры голосования.

По его мнению, важным является тот факт, что поправки одобрены и Федеральным Собранием, обеими палатами и региональными парламентами.

"Но президент страны считает принципиально важным вынести эти поправки на суд людей, на суд избирателей. И я абсолютно убежден, что сибиряки, красноярцы, поддержат и поправки к основному закону, и поддержат нашего президента", – отметил глава региона.

Губернатор Омской области пришел на избирательный участок , где ему выдали маску и перчатки. Он показал избирательной комиссии паспорт, получил бюллетень и прошёл с ним в кабину. Отвечая на единственный вопрос в бюллетене, Бурков одобрил изменения в Конституцию Российской Федерации и прокомментировал свою позицию.

"Наиболее важной я бы назвал одну поправку, которая для меня является ключевой. Это - изменение в 75-ю статью Конституции, где фиксируется, что заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума. И социальные поправки. Это - обязательная гарантированная индексация пенсий и социальных пособий. Вот самое ключевое - то, что гарантирует уровень заработной платы и достойный уровень социальной поддержки", - цитирует Буркова пресс-служба правительства Омской области.

По данным пресс-службы главы Томской области , Сергей Жвачкин одним из первых принял участие в общероссийском голосовании.

Он отдал свой голос на избирательном участке в шестой гимназии Томска , где "на себе" проверил, как идет работа с избирателями: дезинфицировал руки, измерил температуру, получил защитную маску, перчатки и ручку, а затем, соблюдая дистанцию, предъявил на расстоянии паспорт, получил бюллетень и проголосовал.

"Томск активно подключился к общероссийскому голосованию, сегодня в 8 утра у нас в области открылись все 773 участка... Голосование необычно тем, что продлится неделю. Внося поправки в Конституцию, мы решаем не сиюминутные вопросы, а выбираем будущее. Не сомневаюсь, что мы сделаем правильный выбор", - цитирует Жвачкина пресс-служба.