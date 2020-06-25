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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Главы ряда регионов Сибири проголосовали по поправкам к Конституции
Губернатор Красноярского края Александр Усс, Омской области Александр Бурков и Томской области Сергей Жвачкин приняли участие в голосовании по поправкам к... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T12:05
голосование по поправкам в конституцию
россия
сергей жвачкин
александр усс
александр бурков
красноярский край
томская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, сергей жвачкин, александр усс, александр бурков, красноярский край, томская область, общество

Главы ряда регионов Сибири проголосовали по поправкам к Конституции

12:05 25.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс, Омской области Александр Бурков и Томской области Сергей Жвачкин приняли участие в голосовании по поправкам к конституции.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня.
Глава Красноярского края Усс с супругой одними из первых проголосовали на избирательном участке, расположенном в лицее №2 на улице Урицкого в Красноярске. Губернаторская чета была в перчатках и масках, проголосовала, соблюдая все меры предосторожности.
"Сегодня действительно большой день, по-настоящему историческое событие, творцами которого являемся мы, граждане нашей страны и, естественно, сибиряки. Предыдущая редакция Конституции принята в очень сложный период. Это был слом эпох, начало 90-х годов. За это время изменилась страна, изменились мы. И Конституция требует новой редакции. То, что предложено сейчас, существенно меняет в лучшую сторону основной закон страны. Но, прежде всего, он становится более социально ориентированным", - сказал Усс журналистам после процедуры голосования.
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По его мнению, важным является тот факт, что поправки одобрены и Федеральным Собранием, обеими палатами и региональными парламентами.
"Но президент страны считает принципиально важным вынести эти поправки на суд людей, на суд избирателей. И я абсолютно убежден, что сибиряки, красноярцы, поддержат и поправки к основному закону, и поддержат нашего президента", – отметил глава региона.
Губернатор Омской области пришел на избирательный участок , где ему выдали маску и перчатки. Он показал избирательной комиссии паспорт, получил бюллетень и прошёл с ним в кабину. Отвечая на единственный вопрос в бюллетене, Бурков одобрил изменения в Конституцию Российской Федерации и прокомментировал свою позицию.
"Наиболее важной я бы назвал одну поправку, которая для меня является ключевой. Это - изменение в 75-ю статью Конституции, где фиксируется, что заработная плата должна быть не ниже прожиточного минимума. И социальные поправки. Это - обязательная гарантированная индексация пенсий и социальных пособий. Вот самое ключевое - то, что гарантирует уровень заработной платы и достойный уровень социальной поддержки", - цитирует Буркова пресс-служба правительства Омской области.
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 10:52Голосование по поправкам в Конституцию
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По данным пресс-службы главы Томской области, Сергей Жвачкин одним из первых принял участие в общероссийском голосовании.
Он отдал свой голос на избирательном участке в шестой гимназии Томска, где "на себе" проверил, как идет работа с избирателями: дезинфицировал руки, измерил температуру, получил защитную маску, перчатки и ручку, а затем, соблюдая дистанцию, предъявил на расстоянии паспорт, получил бюллетень и проголосовал.
"Томск активно подключился к общероссийскому голосованию, сегодня в 8 утра у нас в области открылись все 773 участка... Голосование необычно тем, что продлится неделю. Внося поправки в Конституцию, мы решаем не сиюминутные вопросы, а выбираем будущее. Не сомневаюсь, что мы сделаем правильный выбор", - цитирует Жвачкина пресс-служба.
По ее данным, вместе с супругой глава региона также отдал свой голос в поддержку инициативы о присвоении Томску почетного звания "Город трудовой доблести".
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСергей ЖвачкинАлександр УссАлександр БурковКрасноярский крайТомская областьОбщество
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